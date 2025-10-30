Copa Libertadores
30 de octubre de 2025 - 23:52

El Palmeiras de Gómez y Sosa a la final con Flamengo, en Lima

El delantero paraguayo del Palmeiras, Ramón Sosa, celebra marcar el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores entre el Palmeiras de Brasil y la Liga de Quito de Ecuador en el estadio Allianz Parque en São Paulo, Brasil.013536+0000 NELSON ALMEIDA

Con Gustavo Gómez y Ramón Sosa como titulares, el Palmeiras logró una épica remontada y derrotó 4-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, clasificándose a la final de la Conmebol Libertadores ante el Flamengo de Río de Janeiro. Sosa abrió el marcador en la remontada del equipo paulista al minuto 20 y Gómez jugó todo el partido.

Por AFP

Tal como había prometido su entrenador, Abel Ferreira, el Palmeiras tuvo este jueves una “noche mágica” y clasificó para la final de la Copa Libertadores al aplastar 4-0 a Liga de Quito, remontando la derrota 3-0 encajada una semana atrás en Ecuador.

El paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras celebra la clasificación del conjunto paulista.

Hegemonía brasileña

Jugadores de Palmeiras forman este jueves, previo al partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras y LDU Quito en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo (Brasil).

El milagro del Allianz Parque, en São Paulo, garantiza que los equipos de Brasil mantendrán la hegemonía que han establecido en los últimos años en el torneo, con el Palmeiras y el Flamengo como protagonistas de la final el 29 de noviembre en Lima. 

Clubes brasileños han sido campeones en las seis ediciones previas de la Libertadores, el último de ellos el Botafogo.

Raphael Veiga, al convertir un penalti provocado por Allan, completó la goleada en el minuto 82. 

Raphael Veiga de Palmeiras celebra un gol este jueves, en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras y LDU Quito en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo (Brasil).

Ramón Sosa inició la remontada

El paraguayo Ramón Sosa en el 20, Bruno Fuchs en el 45+5 y el propio Veiga en el 68 habían encaminado la hazaña del cuadro paulista.