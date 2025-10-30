La Copa de Alemania y los problemas de jugar sin el VAR

No obstante, los dos claros errores arbitrales se dieron en estadios en los que jornada tras jornada se utiliza el VAR.

El primero se dio en Fráncfort en el partido entre el Eintracht y el Borussia Dortmund. El local ganaba por 1-0 cuando llegó el gol del empate, marcado por Julian Brandt. En la jugada previa hubo un claro fuera de juego de Maximilian Beier por lo que, de haberse utilizado el VAR, el gol hubiese sido invalidado. El partido terminó 1-1 y el Dortmund se impuso en la tanda de penaltis.

El segundo ocurrió en Colonia, en el duelo entre el FC Colonia y el Bayern. El local ganaba por 1-0 y el colombiano Luis Díaz marcó el gol del empate parcial, aprovechando un rebote después de que el meta Ron Robert Zieler parase un remate de Josip Stasinic.

En el momento del remate de Stasinic, el delantero de Barrancas estaba fuera de juego, con lo que el gol debió ser invalidado. Al final, el Bayern se impuso por 1-4.

"Jugar sin VAR tampoco es la solución", titula el diario Süddeutsche Zeitung, de Múnich, que califica las dos escenas como parte de "un estudio de campo involuntario" que da razones para defender el uso de la tecnología con el propósito de reducir los errores arbtrales.

"Es posible que el partido entre el Eintracht y el Dortmund hubiera terminado distinto si no hubiera valido el gol del empate por fuera de juego. Es posible que el duelo entre el Colonia y el Bayern hubiera terminado distinto si hubieran anulado el primer gol del Bayern. Nunca podrá aclararse, pero hay otra cosa si ha quedado clara: jugar partidos de ese nivel sin VAR no es una solución, ni siquiera es una alternativa", dice el artículo.

El entrenador del Colonia, Lukas Kwasnioks, aunque reconoció que la victoria del Bayern era inobjetable, lamentó el gol de Díaz y dijo que creía que el árbitro, Tobias Welz, debió ver y sancionar el fuera de juego.

"Era medio metro. Creo que es algo que se puede ver y que se tiene que ver", dijo y sugirió que probablemente el uso habitual del VAR ha hecho que los árbitros pierdan algunas habilidades.

"Es un problema. Si usas siempre un navegador llega un momento en que no puedes conducir sin él. Los árbitros confían en el VAR y de pronto este ya no está ahí. Eso afecta las decisiones", dijo.