Lanús supera a la U de Chile y está en la final de la Copa Sudamericana

El Granate venció como local por 1-0 a la Universidad de Chile con un gol en el minuto 62 de su delantero Rodrigo Castillo.

Lanús, campeón en 2013 a expensas del Ponte Preta brasileño y subcampeón en 2020 de la edición que ganó el también argentino Defensa y Justicia, decidirá el título de este año el 22 de noviembre en Asunción ante un rival que busca su primer trofeo.

Lo más lejos que había llegado Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana fue el cuarto puesto en la versión de 2019 conquistada por Independiente del Valle, precisamente el equipo que el martes pasado eliminó en semifinales.

Las finales entre argentinos y brasileños comenzaron en la séptima edición del torneo, jugada en 2008 y que consagró al Internacional de la ciudad de Porto Alegre a expensas de Estudiantes de La Plata.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La respuesta de Argentina llegó en 2010 con la vuelta olímpica de Independiente ante la decepción de Goiás, y entre 2012 y 2013 se registró un toma y daca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Primero São Paulo derrotó a Tigre y un año después Lanús dejó con las manos vacías a Ponte Preta. En las siguientes dos finales entre los ‘enemigos íntimos’ del fútbol sudamericano, la felicidad fue totalmente de los argentinos: en 2017 y por segunda vez en su historia, Independiente fue el mejor, esa vez frente a Flamengo, y el año pasado Racing Club levantó el título ante Cruzeiro, equipo de la ciudad de Belo Horizonte, como también lo es Atlético Mineiro.