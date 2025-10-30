Lanús vs. U. de Chile hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Lanús y Universidad de Chile definen hoy al segundo finalista de la Copa Sudamericana 2025. El Granate de Ronaldo Dejesús (en recuperación) y José Canale y la “U” juegan la vuelta de la semifinales en el Ciudad de Lanús de Lanús: el partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Alexis Herrera y VAR de Ángel Arteaga (venezolanos).
Lea más: Palmeiras vs. Liga de Quito: Hora, formaciones y dónde ver en vivo
La serie está igualada después del empate 2-2 hace una semana en el estadio Nacional de Santiago: Rodrigo Castillo, por duplicado, marcó para los argentinos, mientras que Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz anotaron para los chilenos. En la Final Única, el sábado 22 de noviembre en Asunción, espera el Atlético Mineiro de Junior Alonso, que eliminó a Independiente del Valle.
Lanús vs. Universidad de Chile: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 17:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Lanús vs. Universidad de Chile: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Lanús vs. Universidad de Chile: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
Tigo Sports Paraguay
La formación de Lanús vs. Universidad de Chile en la Copa Sudamericana 2025
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.
Entrenador: Mauricio Pellegrino.
La formación de Universidad de Chile vs. Lanús en la Copa Sudamericana 2025
Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra.
Entrenador: Gustavo Álvarez.