Palmeiras vs. Liga hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Palmeiras y Liga de Quito definen hoy al segundo finalista de la Copa Libertadores 2025. En el día después de la clasificación de Flamengo, que empató 0-0 con Racing en la vuelta y sentenció la serie con un global 1-0 por el triunfo en la ida, el Verdão de Gustavo Gómez y Ramón Sosa y el Albo disputan la revancha de las semifinales: comienza a las 21:30, hora de Paraguay.

Brasileños y ecuatorianos juegan en el Allianz Parque de la ciudad de São Paulo, donde el local debe remontar el 0-3 del primer partido con el propósito de avanzar a la definición del torneo más importante del continente. Por su parte, los visitantes defienden la ventaja lograda hace una semana en el Rodrigo Paz Delgado de Quito con doblete de Gabriel Villamil y un gol de Lisandro Alzugaray.

Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 21:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brasil: 21:30 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Perú: 19:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

El Salvador: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas

Estados Unidos - Este: 19:30 horas

Inglaterra: 01:30 horas

España: 02:30 horas

Bélgica: 02:30 horas

Marruecos: 02:30 horas

Sudáfrica: 02:30 horas

Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Palmeiras vs. Liga de Quito en la Copa Libertadores 2025

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque.

Entrenador: Abel Ferreira.

La formación de Liga de Quito vs. Palmeiras en la Copa Libertadores 2025

Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado.

Entrenador: Tiago Nunes.