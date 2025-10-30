Palmeiras vs. Liga hoy: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Palmeiras y Liga de Quito definen hoy al segundo finalista de la Copa Libertadores 2025. En el día después de la clasificación de Flamengo, que empató 0-0 con Racing en la vuelta y sentenció la serie con un global 1-0 por el triunfo en la ida, el Verdão de Gustavo Gómez y Ramón Sosa y el Albo disputan la revancha de las semifinales: comienza a las 21:30, hora de Paraguay.
Brasileños y ecuatorianos juegan en el Allianz Parque de la ciudad de São Paulo, donde el local debe remontar el 0-3 del primer partido con el propósito de avanzar a la definición del torneo más importante del continente. Por su parte, los visitantes defienden la ventaja lograda hace una semana en el Rodrigo Paz Delgado de Quito con doblete de Gabriel Villamil y un gol de Lisandro Alzugaray.
Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 21:30 horas
Argentina: 21:30 horas
Brasil: 21:30 horas
Uruguay: 21:30 horas
Chile: 21:30 horas
Ecuador: 19:30 horas
Colombia: 19:30 horas
Perú: 19:30 horas
Venezuela: 20:30 horas
Bolivia: 20:30 horas
El Salvador: 18:30 horas
México: 18:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 16:30 horas
Estados Unidos - Este: 19:30 horas
Inglaterra: 01:30 horas
España: 02:30 horas
Bélgica: 02:30 horas
Marruecos: 02:30 horas
Sudáfrica: 02:30 horas
Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Palmeiras vs. Liga de Quito: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.
La formación de Palmeiras vs. Liga de Quito en la Copa Libertadores 2025
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque.
Entrenador: Abel Ferreira.
La formación de Liga de Quito vs. Palmeiras en la Copa Libertadores 2025
Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado.
Entrenador: Tiago Nunes.