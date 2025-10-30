Peña: Estuve en el Barça desde los 12 años y fui feliz, será especial ir con otro escudo

“Vuelvo a un sitio en el que he estado desde los 12 años y en el que he sido feliz. Me he criado allí y he competido en uno de los mejores clubes del mundo. Será especial verme con otro escudo”, reconoció en rueda de prensa Peña, quien se mostró ilusionado por reencontrarse con sus antiguos compañeros, el cuerpo técnico y el personal del club catalán.

El meta aseguró que “para nada” guarda rencor al Barcelona por su salida en calidad de cedido al inicio de esta temporada y reiteró que está “comprometido al cien por cien” con el Elche.

El portero destacó que cuanto más “valiente” sea su equipo, más podrá reducir el “potencial” ofensivo del Barcelona, rival al que se medirá el domingo en el estadio de Montjuïc.

“Debemos ser fieles a lo que estamos haciendo y ser valientes. Si les quitamos la pelota, ellos sufrirán un poco más”, explicó el guardameta alicantino.

Peña consideró que la derrota del Barcelona en el clásico ante el Real Madrid “es un arma de doble filo” y recordó que el conjunto azulgrana, pese a las bajas, ha tenido “una semana limpia” para preparar el partido del domingo.

El portero indicó que afronta el duelo “como cualquier otro”, aunque admitió que el potencial ofensivo del rival “te expone mucho más”.

“Tenemos que jugar de tú a tú, como hicimos en la jornada 2 ante el Atlético. Es la manera en la que mejor nos desenvolvemos”, señaló el alicantino, quien dijo sentirse feliz en un club y en un entorno que ya conocía.

Peña afirmó que no se siente titular, si bien valoró haber disfrutado de continuidad en las últimas jornadas, algo que calificó como “importante” para un portero.

Sobre su excompañero Lamine Yamal, comentó que “si está al cien por cien es casi imparable”. “Su talento, desparpajo y conocimiento del juego están por encima de todos, pero eso debe servirnos de motivación. No sólo tiene que pararlo un defensa, sino que hay que hacerlo de forma grupal”, apuntó.

“Hay que intentar que reciba el balón lo menos posible y que no esté tan lúcido”, añadió el meta, quien desveló que su entrenador, Eder Sarabia, le pide “que sea valiente”.

“Cada entrenador tiene su filosofía. Él es más riguroso en la salida del balón y le da igual que falles, porque jugar así te va a dar más durante la temporada que cualquier otro estilo”, explicó.

Iñaki Peña se mostró satisfecho “a nivel personal y profesional” por contar con continuidad y ver al equipo “rindiendo por encima de lo esperado, tanto en puntos como en juego”.

“Estamos siendo competitivos y jugando de tú a tú ante cualquier rival, y eso te impulsa a crecer”, reflexionó el portero del Elche, quien admitió que en el conjunto ilicitano participa más en la construcción del juego que cuando estaba en el Barcelona.

“En el Barça era participativo para iniciar, pero el balón no volvía tanto como ahora. Y además tengo que jugar a 30 o 40 metros de la portería”, concluyó.