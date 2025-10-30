Peñarol conquista la Copa Uruguay

Un gol en propia portería del guardameta Guillermo Reyes y otro del argentino Eric Remedi dieron el triunfo a Peñarol sobre Plaza Colonia 2-0, en el estadio Centenario de Montevideo.

Los dirigidos por Diego Aguirre se convirtieron en el segundo equipo que lleva a sus vitrinas la Copa Uruguay, que en sus tres primeras ediciones fue conquistada por Defensor Sporting.

En la primera parte del encuentro Peñarol controló el balón, pero fue Plaza Colonia el que generó las ocasiones más claras.

Con movimientos del centro a la derecha, el brasileño Álex Bruno complicó en varias oportunidades a la defensa del Aurinegro.

De hecho, Diego Villalba estuvo cerca de marcar de cabeza tras una buena habilitación del número 9. Minutos después, Juan Manuel Ramos asistió desde la izquierda y el portero chileno Brayan Cortés se vistió de héroe para despejar con una espectacular parada un buen cabezazo de Benjamín Acosta.

En el otro extremo del campo, la última línea y los centrocampistas defensivos de Plaza Colonia trabajando juntos se encargaron de cerrar casi todos los caminos de un Peñarol que recurrió a rematar desde afuera.

Leonardo Fernández y Jesús Trindade probaron desde lejos y Guillermo Reyes respondió de buena manera. Minutos después, Matías Arezo recibió el balón filtrado desde el centro del campo y estuvo muy cerca de marcar con un disparo que se fue muy cerca del vertical izquierdo.

Peñarol también se acercó con un centro de Trindade que Maximiliano Silvera no pudo cabecear. El primer tiempo se fue con empate a cero y el segundo comenzó con Peñarol dominando el buscando el primer gol de la final, que llegó a los 63 minutos.

El zurdo Leonardo Fernández disparó con pierna derecha desde muy lejos, el balón se estrelló primero contra el poste, luego contra el hombro de Reyes y se fue de inmediato al fondo de la red para convertirse en el 1-0. Peñarol siguió dominando y estuvo muy cerca de volver a marcar en un mano a mano que desperdició Arezo, mientras que Plaza Colonia no pudo incomodar al chileno Cortés.

El segundo gol llegó a los 85 minutos cuando Remedi aprovechó un rebote de Reyes en el área luego de un potente cabezazo y empujó el balón al fondo de la portería.

El Aurinegro buscará el fin de semana prolongar su felicidad y conquistar el torneo Clausura de la Liga Uruguaya. Para eso deberá vencer a Defensor Sporting en el encuentro que jugarán por la penúltima fecha.

Complicado en la tabla del descenso, Plaza Colonia buscará dar rápidamente vuelta la página con una victoria.

El paraguayo Héctor Tito Villalba se perdió la definición por una lesión en el tobillo. EFE