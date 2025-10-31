El Camp Nou opta a la final de la Liga de Campeones 2029 y San Mamés a la femenina de 2028

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026 y el estadio del Barcelona competirá con el londinense de Wembley y el del Athletic Club de Bilbao con el francés Parque Olímpico de Lyon, el suizo St. Jakob Park de Basilea y el turco Ali Sami Yen de Estambul.

El procedimiento de licitación para la selección de las sedes se inició el 11 de julio pasado y el plazo para que las federaciones manifestaran su interés finalizó el último 22 de octubre.

Las candidaturas interesadas para las ocho finales son las siguientes:

Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon) o Parque los Príncipes (París) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-

Turquía: Ankara 19 Mayıs Stadium (Ankara)

Hungría: Puskás Aréna (Budapest)

Kazajstán: Astana Arena (Astana) o Almaty Stadium (Almaty) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-.

Finlandia: Estadio Olímpico de Helsinki (Helsinki)

Italia: Turín, Juventus Stadium (Turín)

Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon)

España: Estadio de San Mamés (Bilbao)

Turquía: Ali Sami Yen Stadium (Estambul)

República de Irlanda: Dublin Arena (Dublín)

Gales: Estadio Nacional de Gales (Cardiff).