El Camp Nou opta a la final de la Liga de Campeones 2029 y San Mamés a la femenina de 2028

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026 y el estadio del Barcelona competirá con el londinense de Wembley y el del Athletic Club de Bilbao con el francés Parque Olímpico de Lyon, el suizo St. Jakob Park de Basilea y el turco Ali Sami Yen de Estambul.
El procedimiento de licitación para la selección de las sedes se inició el 11 de julio pasado y el plazo para que las federaciones manifestaran su interés finalizó el último 22 de octubre.
Las candidaturas interesadas para las ocho finales son las siguientes:
Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon) o Parque los Príncipes (París) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-
Turquía: Ankara 19 Mayıs Stadium (Ankara)
Hungría: Puskás Aréna (Budapest)
Kazajstán: Astana Arena (Astana) o Almaty Stadium (Almaty) -sólo una ciudad anfitriona o sede puede ser confirmada al enviar la candidatura-.
Finlandia: Estadio Olímpico de Helsinki (Helsinki)
Italia: Turín, Juventus Stadium (Turín)
Francia: Parque Olímpico Lyonnais (Lyon)
España: Estadio de San Mamés (Bilbao)
Turquía: Ali Sami Yen Stadium (Estambul)
República de Irlanda: Dublin Arena (Dublín)
Gales: Estadio Nacional de Gales (Cardiff).