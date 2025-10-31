Fred Nantes deja de ser Director de Competiciones de la Conmebol

Durante ocho años, Fred Nantes fue la figura visible en los sorteos de la Libertadores y Sudamericana, encargado de extraer las bolillas que determinaban los emparejamientos y anunciaban los equipos que participarían en ambos torneos. Su rol fue clave para la logística y la organización de las principales competencias de clubes en Sudamérica.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Conmebol, la desvinculación de Nantes fue resultado de una “decisión tomada entre las partes”. La entidad agradeció públicamente al brasileño por su “compromiso y el valioso trabajo realizado, que impulsó un cambio significativo en nuestras competiciones”. Por su parte, Nantes reconoció que “no es una decisión fácil” y describió este periodo como “un ciclo de ocho años muy exitoso, pero es momento de cerrar esta etapa por el bien de todos (Conmebol, ustedes y yo)”.

A pesar del mensaje institucional, la salida de Nantes ocurre en un escenario de tensiones internas. Según apuntó el medio brasileño Globo Esporte, el ahora ex directivo enfrentaba crecientes críticas de empleados y otros dirigentes dentro de la Conmebol. Las controversias giraban en torno a supuestos malos tratos y una gestión considerada deficiente por algunos sectores de la organización, lo que habría intensificado la presión en los últimos meses.

La partida de Fred Nantes se da en un contexto singular, ya que la Conmebol se encuentra en plena organización de las finales de sus dos torneos más importantes. La noticia genera expectativas sobre quién ocupará el puesto clave en la estructura de competiciones del organismo, encargado de asegurar el correcto desarrollo de eventos que congregan la atención del continente. Con la salida de un referente en medio de la agenda de grandes definiciones deportivas, la Confederación Sudamericana de Fútbol enfrenta un nuevo reto institucional, mientras el foco sigue puesto en el desenlace de la Libertadores y la Sudamericana.

El comunicado de Conmebol anunciando la salida de Fred Nantes

La CONMEBOL informa que se ha culminado el ciclo laboral de Frederico Nantes como Director de Competiciones y Operaciones. La decisión ha sido tomada en conjunto por ambas partes.

Agradecemos profundamente su compromiso y el valioso trabajo realizado, que impulsó un cambio significativo en nuestras competiciones.

Su legado seguirá fortaleciendo los torneos de clubes y selecciones de Sudamérica.