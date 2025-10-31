La Final de la Copa Sudamericana será en el Defensores del Chaco

La Final de la Copa Sudamericana 2025 será en el Defensores del Chaco. El estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol recibirá al Atlético Mineiro de Junior Alonso y a Lanús de Ronaldo DeJesús y José Canale, que eliminaron a Independiente del Valle y Universidad de Chile respectivamente. El partido será el sábado 22 de noviembre, a las 17:00, hora de Paraguay.

Lea más: Cerro Porteño vs. Guaraní: Más de 15.000 entradas vendidas

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó el escenario del encuentro por el título, que dependía de los equipos que accedían al último juego del certamen continental. Con la presencia asegurada de aficionados del Galo y del Granate, el organismo eligió la casa de la selección de Paraguay sobre La Huerta, la otra opción que estableció la Conmebol en Asunción.

Asunción, sede de la Final por tercera vez

La capital de la República del Paraguay recibe la Final de la Copa Sudamericana por segunda vez consecutiva y por tercera ocasión: la primera fue en 2019, año en el que Independiente del Valle derrotó 3-1 a Colón, mientras que la última, en la edición pasada, cuando Racing venció 3-1 a Cruzeiro. Ambos cotejos fueron en La Nueva Olla de Cerro Porteño.

El registro para la compra de las entradas

La Conmebol habilitó el registro para la compra de las entradas de la Final de la Copa Sudamericana 2025. Los hinchas pueden acceder a https://landings.tuti.com.py/formulario-conmebol-sudamericana y completar el formulario. “Una vez habilitada la venta, podrás registrarte en la plataforma para realizar tu compra”, explicó el organismo en la plataforma online.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy