Nantes, salida consensuada de la Conmebol tras ocho años

Nantes, conocido por su rol en los sorteos de torneos de clubes, estaba al frente de la dirección desde 2021, aunque formaba parte de la entidad sudamericana desde 2018, cuando asumió como director de competiciones de clubes.

“A veces las cosas que parecen más lógicas no son las mejores decisiones para la organización, el equipo y los colaboradores individualmente. No es una decisión fácil. Pensamos que fue un ciclo de ocho años bastante exitoso, pero que es el momento de finalizar esta etapa para el bien de todos (Conmebol, ustedes y para mí). Quiero agradecer a cada uno de ustedes por el trabajo y por haber sido mi familia en Paraguay”, comentó Nantes.