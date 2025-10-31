Omar Alderete se reintegra a los entrenamientos del Sunderland

El equipo dirigido por Le Bris buscará asegurar su tercera victoria consecutiva en la liga, tras haber obtenido importantes triunfos en las últimas semanas contra el Chelsea y el Wolverhampton Wanderers. El Sunderland ha mostrado una buena racha reciente, ganando tres de sus últimos cuatro compromisos.

El técnico francés se mostró optimista respecto a la disponibilidad del zaguero central de la selección paraguaya de fútbol, quien se perdió el reciente triunfo en Stamford Bridge debido a un protocolo de conmoción cerebral. Le Bris abordó la situación del defensor en la conferencia de prensa: “Todavía tenemos dudas sobre Omar porque aún está en el protocolo de conmoción cerebral, pero debería estar bien mañana y pasado mañana."

El conductor de los gatos negros confirmó que el jugador volvió a integrarse de forma normal a la par de la plantilla: “Está mejorando. Esta mañana entrenó con el equipo con normalidad, así que ya está de vuelta”. La posible reincorporación del defensor oriundo de Ciudad del Este a la última línea sería una noticia positiva para el Sunderland, ya que desde que tomó su lugar en la retaguardia logró consolidarse en la competitiva Premier League de Inglaterra, casi sin necesidad de adaptación.