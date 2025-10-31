El paraguayo Gustavo Gómez, con otro récord en el horizonte de la Libertadores

El impacto del zaguero oriundo de San Juan Bautista, Misiones, va mucho más allá de los títulos colectivos. El “marical” se convirtió en el primer capitán en la historia en disputar tres finales consecutivas de la Copa Libertadores con un mismo club, un hecho sin precedentes en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica. Además, está a un paso de conseguir una proeza histórica: ser el primer futbolista paraguayo en levantar tres trofeos de la Libertadores, superando a Francisco Arce (Gremio y Palmeiras) y Celso Ayala (Olimpia y River Plate).

Su rol fue absolutamente determinante en la reciente semifinal. El zaguero, surgido del 31 de Julio de la Liga Ignaciana de Deportes, lideró la zaga en el decisivo enfrentamiento contra Liga de Quito. El Palmeiras tenía la difícil tarea de remontar un marcador adverso de 3-0 sufrido en la altura de Quito. Bajo la dirección del portugués Abel Ferreira y con la seguridad que aporta el líder guaraní, el equipo logró una remontada histórica, imponiéndose 4-3 en el global y asegurando su tercera final del torneo en seis años.

El exjugador de Libertad, Lanús y AC Milán ya se coronó campeón de la Copa Libertadores en dos ocasiones, en las ediciones de 2020 y 2021 (aunque ambas finales se jugaron en 2021 a causa de la pandemia). Sus éxitos lo han posicionado como uno de los líderes más referenciales y exitosos de la competencia continental. Un hito adicional que el defensor guaraní logró establecer es el récord de ser el único jugador en la historia de la Copa Libertadores en disputar 12 partidos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025), correspondientes a la fase de semifinales, superando la marca del argentino Ignacio Fernández.

Los paraguayos campeones de la Copa Libertadores con clubes extranjeros

1964: Félix Arámbulo con Independiente (Argentina).

1966: Juan Vicente Lezcano con Peñarol (Uruguay).

1994: José Luis Chilavert con Vélez Sarsfield (Argentina)

1995: Francisco Arce y Catalino Rivarola con Gremio (Brasil).

1996: Celso Ayala con River Plate (Argentina).

1999: Francisco Arce con Palmeiras (Brasil).

2008: Enrique Vera con la Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador).

2014: Néstor Ortigoza con San Lorenzo (Argentina).

2017: Lucas Barrios con Gremio (Brasil).

2018: Jorge Moreira con River Plate (Argentina).

2019: Robert Piris Da Motta con Flamengo (Brasil).

2020: Gustavo Gómez con Palmeiras (Brasil).

2021: Gustavo Gómez con Palmeiras (Brasil).

2024: Óscar Romero y Roberto Fernández con Botafogo (Brasil).