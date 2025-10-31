Vinícius, presente en una convocatoria con cuatro bajas

Madrid, 31 oct (EFE).- Vinícius Jr, para el que su técnico Xabi Alonso aseguró que no habrá "ninguna represalia" tras su comportamiento cuando fue sustituido en el clásico, figura en la convocatoria del Real Madrid para medirse al Valencia, en un partido en el que son baja por lesión Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, más Andriy Lunin por sanción.