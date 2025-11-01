El técnico del Espanyol alaba al 'Chacho' Coudet

"Muy bien, no hace falta que tenga que hablar yo. Cuando llegó (a mitad de la temporada pasada) tenía una situación compleja, el equipo compitió muy bien y consiguió salvarse. Hizo un gran trabajo y este año su bloque es muy reconocible", dijo sobre Coudet, en la rueda de prensa previa al partido que le enfrentará el domingo al Alavés.

Manolo González ha advertido, además, que "los errores contra el Alavés se pagarán muy caros" y ha afirmado que el encuentro será "muy complicado y exigente" ante un rival "muy bien trabajado".

El preparador ha comentado que la posición del Alavés en la clasificación, duodécimo, no se ajusta a su nivel: "Lleva menos puntos de los que merece. Es el tercer equipo con posesión en campo contrario, algo que ya te dice muchas cosas. Debemos estar muy metidos".

El responsable del banquillo ha apuntado que el Espanyol, pese a las características del rival, está "enfocado" en sus propias virtudes, aunque intenta adaptarse al partido. "Siempre tenemos variantes en el plano ofensivo y defensivo, con cosas puntuales. Esperamos que mañana podamos llegar mucho", ha precisado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, el entrenador ha desvelado que insiste a sus jugadores sobre la importancia de no quedarse con un jugador menos: "De diez partidos que te quedes con diez futbolistas, palmas nueve seguro. Siempre he sido muy pesado. Las tarjetas por protestar o perder los papeles las debemos evitar, el primero yo".

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el extremo italiano Luca Koleosho es baja tras recibir "un golpe", ha comentado el técnico, en la Copa contra el Lleida. El futbolista, según ha informado el entrenador, sí estará en condiciones de participar en el siguiente partido de LaLiga, contra el Villarreal.