A Ultranza: presentan acusación contra Gianina García por lavado de dinero

La Fiscalía presentó este miércoles la acusación formal contra la uruguaya Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante Sebastián Marset, en el marco del operativo A Ultranza. La mujer enfrenta cargos por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sustentó el escrito en el artículo 44 de la Ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas en Paraguay, en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, que tipifica el lavado de dinero.

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Fiscalía apunta a empresa vinculada a Marset

De acuerdo con la investigación fiscal, García Troche habría constituido la sociedad “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía era “Total Cars”, con el objetivo de introducir en el circuito financiero dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

Según la tesis del Ministerio Público, la empresa fue utilizada como una estructura para aparentar operaciones legales y justificar movimientos económicos vinculados al entorno de Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

La Fiscalía sostiene que García Troche, en su condición de pareja de Marset, actuó para “asegurar el disfrute de los beneficios” obtenidos por el presunto esquema de tráfico internacional de cocaína.

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Certificado laboral “aparentemente falso”

La acusación también refiere que la uruguaya habría abierto una cuenta en el Banco Visión utilizando un certificado de trabajo aparentemente falso.

En el documento se hacía constar que era propietaria de un tractocamión Volvo, con chapa BCR 701, supuestamente habilitado seis meses antes por la firma “Kuarahy SRL” para realizar viajes internacionales al Mercosur.

El certificado señalaba además que el vehículo generaba ingresos mensuales aproximados de US$ 7.500 mediante dos o tres viajes por mes. Para la Fiscalía, estos documentos habrían servido para justificar fondos de origen ilícito bajo apariencia de actividades comerciales legales.

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Empresa fue creada en 2021

La sociedad “Grupo San Jorge SA”, conocida comercialmente como “Total Cars”, fue constituida el 3 de mayo de 2021 con un capital integrado de G. 1.000 millones, según los antecedentes de la causa.

La acusación detalla que García Troche poseía el 75% de participación accionaria y ocupaba la presidencia de la firma. El restante 25% correspondía a Alexis Vidal González Zárate, quien figuraba como vicepresidente.

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Jueza deberá definir si el caso va a juicio

La causa está a cargo de la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien deberá convocar próximamente a una audiencia preliminar para analizar la acusación presentada por el Ministerio Público.

En esa diligencia, la magistrada resolverá si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público contra Gianina García Troche en el marco del caso A Ultranza.