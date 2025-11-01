LaLiga de España: Real Madrid golea y se acomoda arriba

El francés Kylian Mbappé celebró con su afición la Bota de Oro que se le entregó el viernes, marcó un doblete que pudo ser triplete, pero le dejó el segundo penalti a un Vinícius que, en el foco por su comportamiento tras ser sustituido en el clásico, lo falló.

Y Bellingham y Carreras completaron el marcador ante un Valencia abatido. Los de Carlos Corberán llegaban al Santiago Bernabéu en el peor momento de la temporada -en descenso, tras cinco partidos consecutivos sin ganar en Liga-, pero con el recuerdo de la victoria en los últimos instantes de la pasada temporada, que les dio alas.

Sin embargo, Mbappé se encargó de echar por tierra cualquier esperanza.

Tras ofrecer a su afición la Bota de Oro que le acredita como máximo goleador de la temporada 2024-2025 con 31 goles en 34 partidos ligueros, el francés reafirmó de nuevo en el campo su condición de líder del equipo y como uno de los jugadores más en forma de Europa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados de los partidos de la 11ª jornada: Viernes: Getafe 2-Girona 1; Sábado: Villarreal 4-Rayo 0, Atlético de Madrid 3-Sevilla 0, Real Sociedad 3-Athletic 2, Real Madrid 4-Valencia 0; Domingo: Levante vs. Celta, Alavés vs. Espanyol, Barcelona vs. Elche y Betis vs. Mallorca; Lunes: Oviedo vs. Osasuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Posiciones: Real Madrid Madrid 30 puntos, Villarreal 23, Barcelona y Atlético de Madrid 22, Espanyol 18, Getafe 17, Betis 16, Elche, Rayo Vallecano y Athletic 14, hasta la décima posición.