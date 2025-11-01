Fútbol Internacional
Simeone, con el once previsto con Sorloth; Almeyda, con Azpilicueta y Mendy de inicio

Madrid, 1 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale con el once previsto, con Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Álex Baena, en el partido de este sábado contra el Sevilla, en el que Matías Almeyda, técnico del equipo andaluz, alinea a César Azpilicieta y Batista Mendy, ya recuperados de sus lesiones.

Por EFE

El conjunto rojiblanco empieza por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Álex Baena y Nico González, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

En el Sevilla, Almeyda cuenta de inicio en el Metropolitano con Odysseas Vlachodimos; Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Djibril Sow; Juanlu Sánchez, Peque, Rubén Vargas; e Isaac Romero.