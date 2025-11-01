Simeone, con el once previsto con Sorloth; Almeyda, con Azpilicueta y Mendy de inicio

Madrid, 1 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale con el once previsto, con Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Álex Baena, en el partido de este sábado contra el Sevilla, en el que Matías Almeyda, técnico del equipo andaluz, alinea a César Azpilicieta y Batista Mendy, ya recuperados de sus lesiones.