Simeone, con el once previsto con Sorloth; Almeyda, con Azpilicueta y Mendy de inicio

El conjunto rojiblanco empieza por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Álex Baena y Nico González, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.
En el Sevilla, Almeyda cuenta de inicio en el Metropolitano con Odysseas Vlachodimos; Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Djibril Sow; Juanlu Sánchez, Peque, Rubén Vargas; e Isaac Romero.