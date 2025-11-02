10 datos de la jornada 11

Hace un año, Kylian Mbappé empezó LaLiga con el Real Madrid con seis goles en sus primeros once partidos disputados, siete menos que en este ejercicio, en el que ya ha anotado trece dianas en sus once duelos iniciales, las dos últimas en la victoria por 4-0 contra el Valencia en el Santiago Bernabéu para seguir líder.

2 – El Barcelona, el más goleador en casa: 16 goles en 5 partidos

El Barcelona, vencedor por 3-1 contra el Elche, es el equipo con más goles a favor como local en esta campaña de LaLiga EA Sports, con un total de 16 tantos a lo largo de cinco encuentros, todos ellos resueltos con triunfo. El Villarreal también ha anotado 16 dianas en su casa, pero con un duelo disputado más en el estadio de la Cerámica.

3 - El Villarreal, 9 victorias en sus últimos 10 choques ligueros en casa

El Villarreal, que se impuso el sábado por 4-0 al Rayo Vallecano, ha ganado nueve de sus últimos diez encuentros en LaLiga EA Sports en el estadio de la Cerámica, con la única excepción del 2-2 de esta campaña contra el Betis. En todo ese trayecto, ha anotado 28 goles, ha recibido siete y ha dejado su portería a cero en seis de esos diez encuentros.

4 - Giuliano, 2 goles y 4 asistencias en las últimas 6 victorias del Atlético

Capital e indiscutible en este Atlético de Madrid, Giuliano Simeone ha marcado dos goles y ha dado cuatro asistencias en las últimas seis victorias de su equipo: 3-2 al Rayo Vallecano, 5-2 al Real Madrid, 5-1 al Eintracht Francfort, 1-0 a Osasuna, 0-2 al Betis y este sábado 3-0 al Sevilla, cuando dio el 2-0 a Thiago Almada.

5 – Antony, 4 goles en las últimas 3 jornadas

Autor de los dos goles en el 2-2 contra el Villarreal, Antony repitió doblete este domingo para liderar el reencuentro con el triunfo del Betis dos jornadas después, por 3-0 ante el Mallorca. El extremo brasileño ha sumado cuatro goles en las últimas tres citas del campeonato.

6 - El Getafe enlaza 3 victorias 29 partidos después

El Getafe, vencedor el viernes por 2-1 contra el Girona, suma tres victorias seguidas, entre LaLiga y la Copa del Rey, tras imponerse antes al Athletic (0-1) y al Inter Valdemoro (0-11). No lograba una racha igual entre todas las competiciones desde hace 29 encuentros, el pasado enero, cuando venció sucesivamente al Granada, a Las Palmas y al Pontevedra.

7 – Boyé, 2 goles en los 2 últimos triunfos del Alavés

Lucas Boyé, autor del segundo tanto en la victoria por 2-1 ante el Espanyol, ha marcado un gol en cada uno de los dos últimos triunfos del Alavés. En la anterior ocasión, en el 3-1 al Elche, cerró el marcador en el tiempo añadido.

8 - La Real Sociedad, 3 goles para 3 victorias en sus últimos 10 ‘derbis’

Vencedora por 3-2 contra el Athletic Club, la Real Sociedad marcó tres goles en cada una de sus únicas tres victorias en los últimos diez duelos contra el conjunto bilbaíno, al que no ganaba desde el 30 de septiembre de 2023, por 3-0, con un empate y dos derrotas ante ese rival desde entonces.

9 - El peor inicio del Athletic desde 2020, con 5 derrotas en las últimas 8 jornadas

La derrota contra la Real Sociedad, la quinta del curso para el Athletic Club, mantiene la preocupación del equipo bilbaíno, que no empezaba tan mal LaLiga desde la campaña 2020-21, cuando sumaba trece puntos, uno menos que ahora. Ha perdido cinco de sus últimos ocho partidos en esta competición.

10 – El Celta, 4 partidos invicto y 2 victorias seguidas en LaLiga

El Celta suma dos victorias seguidas, las dos únicas de toda la temporada, y cuatro encuentros invicto, después de superar por 1-2 su visita al Levante. El equipo valenciano sigue sin vencer en su campo en su regreso a Primera División. De cinco duelos, sufrió cuatro derrotas y logró un único empate.