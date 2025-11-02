Aires de final

El choque del Parque de los Príncipes, de hecho, calibra el estado de los dos primeros de la clasificación. Seguramente los equipos más en forma en lo que va de curso, con pleno de triunfos en la Champions, tres victorias, igual que el Real Madrid que afronta su salida más complicada en lo que va de evento, en Anfield, de donde salió malparado el pasado año. Sin embargo, el conjunto inglés es presa de una irregularidad hasta ahora desconocida. A pesar de su inversión.

Esta fase de la Champions entra en un momento relevante en el que nadie va a sellar su clasificación, pero sí complicarse el devenir si no saca adelante sus partidos.

El PSG, vigente campeón, ha mostrado dos caras en lo que va de curso. La que ofrece en la Ligue 1, inestable en sus jornadas recientes, y la continental, intratable. Solo ha perdido dos de sus últimos 41 partidos como local en la fase de grupos. Uno de ellos hace justo un año ante el Atlético de Madrid. Dominante en Europa, recibe al Bayern Múnich, erigido como favorito y liderado por Harry KAne que ha marcado once tantos en sus últimos diez partidos de Champions.

El Bayern ha ganado cuatro de los cinco últimos enfrentamientos entre ambos. Perdió el más reciente, el de las semifinales del Mundial de Clubes.

El Real Madrid va a Anfield donde cayó el pasado año (2-0) ante la mejor versión red. El Liverpool, entonces, acabó con una racha de ocho partidos sin ganar contra el conjunto de Xabi Alonso. El partido del reencuentro con su exaficion de Trent Alexander Arnold pone a prueba el estado del campeón inglés que está fuera de la cabeza en la Premier.

Mohamed Salah, lejos de su mejor momento, está a dos goles de los 50 en el torneo continental. El Real Madrid domina LaLiga y ha ganado todo en la Liga de Campeones. Afronta su salida más complicada en lo que va de temporada.

El Inter Milán y el Arsenal, los otros dos que viven del pleno de partidos ganados en lo que va de competición, jugarán ante el Kairat Almaty y el Slavia Praga, respectivamente; retos asumibles para dar un paso al frente y marcar territorio en la parte alta de la Champions.

Los gunners, dominadores de la Premier, intratables ante el Athletic, Olympiacos y Atlético Madrid, han ganado sus siete últimos partidos de la fase liga, con Gabriel Martinelli en órbita, con gol en los tres compromisos recientes.

Nunca hasta ahora se han enfrentado el vigente subcampeón, el Inter, y el representante kazajo, debutante en el torneo, el Kairat Almaty. El conjunto italiano lleva diecisiete partidos sin perder en el Giusseppe Meazza en la Champions y no ha encajado gol alguno en once de sus últimos doce encuentros. Todo lo contrario que su rival, que lleva seis sin ganar en la competición.

El Manchester City y el Borussia Dortmund forman parte de la zona alta de la tabla. Están asentados entre los ocho primeros pero han cosechado un empate cada uno que les dejó sin pleno. El cuadro del español Pep Guardiola igualó ante el Mónaco. Cuenta con el refuerzo de Erling Haaland que se enfrenta a su exequipo, con el que marcó 86 goles en 89 partidos. El noruego acumula 37 tantos en sus 33 encuentros de la fase liga.

Distanciados del liderato de sus respectivas ligas, el conjunto inglés solo ha perdido uno de los seis últimos enfrentamientos entre ambos y como local está invicto.

EL ATLÉTICO MADRID, BARCELONA Y ATHLETIC, OBLIGADOS

Con una derrota a sus espaldas, ante el París Saint Germain, ciertas dudas en su juego y la enfermería a rebosar, el Barcelona acude al campo del Club Brujas para sacar adelante una salida asequible contra un adversario que solo cuenta con una victoria.

El conjunto de Hansi Flick ganó los dos encuentros anteriores ante el representante belga, aunque de eso hace veintitrés años. El cuadro azulgrana ha ganado sus últimos cuatro duelos como visitante en Champions. Ahora fuera del top ocho a pesar de sus triunfos contra el Newcastle y el Olympiacos, pretende que su rival encaje su tercera derrota seguida tras las sufridas contra el Atalanta y el Bayern.

Más lejos en la tabla están el Atlético Madrid y el Athletic Club. El conjunto de Diego Pablo Simeone, en pleno vuelo en LaLiga, solo ha podido sacara adelante un compromiso en europa, ante el Eintracht Fráncfort. Fue superado en Inglaterra, contra el Liverpool y también ante el Arsenal.

Ahora afronta un compromiso asequible, en el Metropolitano ante el Union St. Gilloise belga, uno de los debutantes. Nunca se han enfrentado; de hecho, su rival nunca se ha medido a un club español. El Atlético solo ha perdido uno de sus últimos encuentros en casa en la Liga de Campeones. Ha ganado los diez últimos.

El Athletic reaccionó en la pasada fecha. Después de las derrotas contra el Arsenal y el Borussia Dortmund ganó al Qarabag pero afronta ahora otro compromiso de enjundia, ante el Newcastle, que cierra el top 8 y que lleva dos victorias seguidas. El plantel de Ernesto Valverde solo ha ganado una vez en sus nueve visitas a Inglaterra. Un buen marcador le mantendrá entre los veinticuatro primeros.

El Chelsea visita al Qarabag, una de las revelaciones del torneo a pesar de su derrota en San Mamés en la pasada jornada. Los partidos que ganó contra el Benfica y el Copenhague le han instalado en la parte alta, con similares números que el cuadro londinense que tras perder con el Bayern ha enderezado su camino al imponerse al Benfica y al Ajax. Ahora puede dar un paso al frente en la tabla y acercarse a los ocho primeros puestos. Ha ganado catorce de sus últimos dieciséis partidos de competición europea.

El Sporting portugués pone a prueba al Juventus que está fuera de la clasificación por ahora. Vigésimo quinto en la tabla, aún no ha ganado partido alguno. Invicto en sus cuatro partidos recientes contra el Sporting solo han ganado dos de sus últimos compromisos europeos. Ha empatado con el Borussia Dortmund y el Villarreal y perdió contra el Real Madrid.

Se estrena Luciano Spalletti, sustituto de Igor Tudor. El club lisboeta ha perdido sus últimos tres encuentros como visitante en Champions. Las dos victorias han sido en Portugal pero cayó contra el Nápoles.

El Villarreal, fuera de los veinticuatro primeros que acceden a la siguiente fase y que hasta ahora no ha ganado partido alguno, asume una salida asumible el miércoles, a Chipre, ante el Pafos, debutante en el torneo, que está por delante en la tabla.

El equipo de Marcelino, uno de los mejores en LaLiga, acusa su trasvase a la Champions. Cayó contra el Tottenham y el Manchester City y no pasó del empate ante el Juventus. Por juego, sus números podían ser mejores pero se le escaparon todos los enfrentamientos. El Pafos mantuvo el tipo con el Olympiacos y el Kairat Almaty y fue goleado por el Bayern.

Además, el Nápoles recibe al Eintracht en un cara a cara entre dos equipos que pretenden sobrevivir entre los veinticuatro primeros, mientras el Mónaco, que aún no ha ganado, va al campo del Bodo/Glimt.

El Benfica de Jose Mourinho y el Ajax son los únicos que aún no han puntuado. El representante luso recibe al Bayer Leverkusen alemán, que tampoco ha logrado sumar triunfo alguno; el histórico Ajax juega como local frente al Galatasaray que ha ganado sus dos últimos partidos.