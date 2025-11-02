Brasileirão: Palmeiras sigue arriba

Con goles de Bruno Rodrigues y Felipe Anderson, el Verdão ascendió a los 65 puntos, superando al Flamengo (64), que apenas en la víspera había asumido el primer puesto tras golear 3-0 a Sport Recife.
El equipo de Abel Ferreira, que alineó mayoría de suplentes (el paraguay Ramón Sosa ingresó al minuto 65), dominó el encuentro desde el inicio ante un débil Juventude que, si bien generó algunas oportunidades, no tuvo la puntería necesaria para concretarlas y sigue sin abandonar la base de la tabla, donde suma apenas 17 unidades.
Gol de Antonio Galeano
En otro encuentro de este domingo, Ceará se impuso por 2-0 a Fluminense, con goles del paraguayo Antonio Galeano (38’) y Pedro Raúl (72’), para sumar 38 puntos y posicionarse en el puesto 12 de la tabla.
Por su parte, Corinthians se impuso 2-0 a Grêmio con goles de Gustavo Henrique y Memphis Depay, ascendiendo al noveno puesto.
* Resultados: Sábado: Cruzeiro 3-Vitória 1, Santos 1-Fortaleza 1, Mirassol 0-Botafogo 0, Flamengo 3-Sport Recife 0; Ayer: Ceará 2-Fluminense 0, Bahía 2-Bragantino 1, Corinthians 2-Gremio 0, Juventude 0-Palmeiras 2, Internacional 0-Atlético Mineiro 0 y Vasco da Gama-São Paulo.
* Principales posiciones: Palmeiras 65, Flamengo 64, Cruzeiro 60, Mirassol 56, Bahía 52, Botafogo 48, Fluminense 47, Vasco da Gama y Corinthians 42, São Paulo 41.