Brasil: Ancelotti convoca a un Vitor Roque en alza

“Lo está haciendo muy bien en el campeonato brasileño”, declaró el entrenador Carlo Ancelotti sobre el exjugador del Barcelona, Vitor Roque.

Es la segunda vez que Roque es convocado para la Canarinha, después de la derrota por 2-1 en un amistoso con Marruecos en marzo de 2023.

El atacante fichó por el Palmeiras en febrero por cinco temporadas y desde entonces ha marcado 17 goles en 50 partidos, 13 de ellos en la liga, lo que ha ayudado al equipo de São Paulo a colocarse como líder del campeonato brasileño y a avanzar hasta la final de la Copa Libertadores, en la que enfrentará a Flamengo.

Ancelotti dijo que la convocatoria de Roque y de otros seis jugadores de la liga demuestra que el equipo técnico de la selección está “muy concentrado” en lo que pasa en el fútbol brasileño.

Además de Roque, el entrenador convocó a Vinícius Júnior y Rodrygo, del Real Madrid, y a Estêvão, del Chelsea, entre otros delanteros.

Para el mediocampo, Ancelotti contará con Casemiro, del Manchester United, y con Lucas Paquetá, del West Ham, mientras que en la defensa dispondrá de Éder Militão, del Real Madrid.

Neymar, quien juega con el Santos y se está recuperando de una lesión, se vuelve a quedar fuera de la convocatoria. Ancelotti dijo que no había hablado recientemente con el delantero pero que está a la espera de saber “cuándo va a poder jugar de nuevo”.

Brasil se enfrentará con Senegal el próximo 15 de noviembre en Londres y con Túnez el día 18 en la ciudad francesa de Lille, en los que serán sus últimos partidos del año.

En cuanto al Mundial de 2026, el seleccionador afirmó que está “muy cerca” de la que podría ser la lista definitiva, pero que todavía falta “mucho tiempo” para la competición y que dependerá de las lesiones de los jugadores. EFE