03 de noviembre de 2025 - 17:17

Diego Torres anota en el Brasileirão B

Diego Joel Torres Garcete abrió con su gol el camino de la victoria del Amazonas contra Cuiabá.
El paraguayo Diego Joel Torres colaboró el domingo con un gol en la victoria del Amazonas sobre Cuiabá 2-0, por la 35ª ronda del Brasileirão B, la segunda categoría del fútbol del vecino país.

El estadio Arena da Amazonia, ubicado en la ciudad de Manaos, albergó el partido trascendental para el Amazonas FC, que se encuentra en la zona de descenso y que se impuso sobre Cuiabá por 2-0.

Diego Joel Torres, al minuto 17 y Henrique Almeida, al 96, marcaron los tantos.

Fue la primera anotación en 14 partidos del paraguayo de 23 años, iniciado en Rubio Ñu y que tuvo una larga militancia en Olimpia. También defendió los colores de Celaya de México y Trinidense.

A falta de tres fechas para el cierre del Brasileirão B, los cuatro clubes que están en la zona de ascenso a la Serie A son: Coritiba (61 puntos), Chapecoense (58), Remo (58) y Paranaense (56).

Los últimos cuatro, en zona de descenso a la C, son: Paysandú (27), Volta Redonda (34), Botafogo de Ribeirao Preto (35) y Amazonas (35). Están en riesgo: Athletic de Minas Gerais (37) y Ferroviária (40).