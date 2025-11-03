Diego Torres anota en el Brasileirão B

El estadio Arena da Amazonia, ubicado en la ciudad de Manaos, albergó el partido trascendental para el Amazonas FC, que se encuentra en la zona de descenso y que se impuso sobre Cuiabá por 2-0.

Lea más: Palmeiras sigue arriba

Diego Joel Torres, al minuto 17 y Henrique Almeida, al 96, marcaron los tantos.

Fue la primera anotación en 14 partidos del paraguayo de 23 años, iniciado en Rubio Ñu y que tuvo una larga militancia en Olimpia. También defendió los colores de Celaya de México y Trinidense.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A falta de tres fechas para el cierre del Brasileirão B, los cuatro clubes que están en la zona de ascenso a la Serie A son: Coritiba (61 puntos), Chapecoense (58), Remo (58) y Paranaense (56).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los últimos cuatro, en zona de descenso a la C, son: Paysandú (27), Volta Redonda (34), Botafogo de Ribeirao Preto (35) y Amazonas (35). Están en riesgo: Athletic de Minas Gerais (37) y Ferroviária (40).