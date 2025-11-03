Racing Club empató con Central Cordoba y sigue sin estar en zona de clasificación

Con este resultado, la ‘Academia’ se mantiene noveno en la Zona A y, a falta de dos jornadas no tiene garantizada su clasificación a los octavos de final.

Central Córdoba, en tanto, con este empate no logró subirse a la cima del grupo y quedó segundo con 22 puntos, a uno de los líderes Boca Juniors y Unión.

En otro resultado de este lunes, Banfield se quedó con el Clásico del Sur del conurbano bonaerense al derrotar por 2-1 a Lanús, y sigue en zona de clasificación.

Además, Huracán venció por 1-3 a Defensa y Justicia, Platense igualó 1-1 con Sarmiento de Junín y Belgrano empató sin goles con Tigre.

En la próxima jornada se disputará el superclásico del fútbol argentino en ‘La Bombonera’ entre Boca Juniors y River Plate.