El Real Madrid resucita a un Liverpool que lo devora en Anfield

Era previsible que el Liverpool que saltó a Anfield no sería el mismo que cayó ante Brentford, Chelsea o el Galatasaray. Los grandes se crecen en la adversidad, y el equipo local asfixió al Real Madrid, maniatando su ataque y sobreviviendo solo por la milagrosa actuación de Thibaut Courtois.

El belga, con atajadas que evocaron su exhibición en la final de 2022, minimizó el asedio. En la primera mitad, Courtois abortó un remate a quemarropa de Szoboszlai y un potente disparo frontal, además de superar un posible penalti por mano de Tchouaméni revisado por el VAR.

El descanso no ayudó a los pupilos de Xabi Alonso. Por el contrario, espoleó a los ‘reds’, que bombardearon la meta blanca con tres serios avisos en poco más de un minuto: dos paradones de Courtois a cabezazos de Van Dijk y Ekitike, y un testarazo del neerlandés que rozó el poste.

El gol parecía inevitable, y llegó de la forma más insólita. Pese a las torres como Konaté y Van Dijk, el centro de Szoboszlai encontró al más bajo: Alexis Mac Allister. El argentino se despegó de su marca y conectó un cabezazo imparable para Courtois en el minuto 61. Era un gol merecido que, aunque lastima el orgullo blanco, no resulta dramático en el formato de esta competición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kylian Mbappé, el más incisivo junto a un Vinícius Júnior bien vigilado por Conor Bradley, rozó el empate con un magnífico remate de primeras que se marchó desviado. Xabi Alonso buscó reacción con Rodrygo Goes y un polémico Trent Alexander-Arnold, cuya entrada fue recibida con abucheos y la canción de Steven Gerrard por la afición de Anfield.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La derrota, con el Madrid sumando nueve de doce puntos, no es catastrófica. Pero la victoria es una inyección de moral para un Liverpool que recupera la confianza antes de su visita al Manchester City este domingo. Courtois, con otra parada sensacional ante Gakpo, evitó una goleada mayor.

Ficha técnica:

Liverpool (1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 88′); Gravenberch, Mac Allister (Jones, 78′), Szboszlai; Salah, Ekitike (Gakpo, 79′) y Wirtz (Chiesa, 88′).

Real Madrid (0): Courtois; Valverde (Díaz, 90′), Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga (Rodrygo, 69′), Tchouameni, Bellingham; Vinícius, Güler (Alexander-Arnold, 81′) y Mbappé.

Gol: 1-0, m.61: Mac Allister.

Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a Mac Allister (52′); Vinícius (23′), Huijsen (46′), Bellingham (60′), Carreras (95′) y Xabi Alonso (fuera del campo, 95′).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones en Anfield.

Fuente: EFE