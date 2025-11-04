Fútbol Internacional
04 de noviembre de 2025 - 16:17

Mundial Sub 17 Qatar: Brasil y Venezuela se destapan, El Salvador y México no puntúan y Colombia resiste

Dell, delantero de la selección de Brasil, aportó con dos goles.
Dell, delantero de la selección de Brasil, aportó con dos goles.Gentileza

Brasil y Venezuela mostraron sus cartas y se postularon como dos selecciones a tener en cuenta en el Mundial sub-17 de Catar, en una jornada de martes en la que Colombia sumó su primer punto y El Salvador y México debutaron con derrota.

Por ABC Color

Brasil no tuvo piedad de Honduras y arrasó en el primer partido del grupo H con un imponente 7-0. La Canarinha dejó todo encarrilado con tres goles en los primeros veinte minutos de partido y jugó a placer ante una impotente selección hondureña.

En el otro encuentro del grupo H, Zambia venció por 3-1 a Indonesia para sumar sus tres primeros puntos.

Roman Davis anotó el primero de Venezuela, que venció a Inglaterra.
Roman Davis anotó el primero de Venezuela, que venció a Inglaterra.

El equipo de Venezuela protagonizó una de las sorpresas del día al vencer por 3-0 a Inglaterra, en un duelo marcado por la efectividad a la contra de la Vinotinto y por la espléndida actuación del guardameta Alan Vázquez, que abortó las repetidas ocasiones del equipo inglés.

En el otro partido del grupo E, Egipto doblegó sin problemas a Haití por 4-1 y se colocó a la cabeza de la tabla junto a los venezolanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el grupo G, Colombia amarró un punto ante Alemania, en un partido que se le complicó al encajar un gol a los 18 segundos. Sin embargo, los ‘cafeteros’ buscaron el empate y lo consiguieron en la segunda parte, pero acabaron sufriendo para retener el punto.

La selección de Corea del Norte goleó 5-0 a la de El Salvador y se convirtió en la nueva líder.

México no tuvo un buen estreno y perdió 2-1 ante Corea del Sur después de mostrarse ineficaz en ambas áreas. Fue poco expeditiva en defensa y poco efectiva de cara a gol.

Suiza hizo lo propio con Costa de Marfil, a la que derrotó por 4-1, y se postula al liderato en el grupo F.

Fuente: EFE