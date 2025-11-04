Palmeiras defiende liderato del Brasileirão

Palmeiras encabeza la tabla con 65 puntos, uno más que el Flamengo, que el miércoles visitará al São Paulo.

Tras mes y medio de baja, Neymar reapareció el sábado en el empate 1-1 entre Santos y Fortaleza, pero su presencia en el Allianz Parque, en São Paulo, es un misterio.

El atacante brasileño es una de las voces más críticas hacia las canchas de grama artificial, por considerar que aumentan el riesgo de lesiones. “El fútbol profesional no se juega en césped sintético”, dijo en un comunicado a principios de año.

No obstante, el delicado momento del Santos, decimosexto en la tabla y solo separado por dos puntos de la zona de descenso, podría motivar al técnico argentino Juan Pablo Vojvoda a contar con la exestrella del Barcelona y el París Saint-Germain.

“Neymar pasó por muchas batallas y lo mejor que puede hacer un entrenador es escucharlo. Sabemos que no es un jugador cualquiera” , comentó Vojvoda. “Quiero terminar la temporada con Neymar dentro del campo”, agregó el entrenador.

En el otro lado, el Palmeiras podría volver a alinear a titulares como Gustavo Gómez, José Manuel López o Joaquín Piquerez, que descansaron el domingo en la victoria contra el Juventude 2-0. Aníbal Moreno es baja por sanción.

El Flamengo podría dormir este miércoles en la cima si vence al São Paulo, que jugará en Vila Belmiro, casa del Santos, y no en su estadio Morumbí, ocupado por conciertos.

Los flamenguistas, sin embargo, tienen seis bajas: Leo Ortiz, Jorginho, Pedro, Jorge Carrascal y Everson están lesionados, y Bruno Henrique cumplirá una suspensión.

Y, aunque ha sufrido tropiezos, el São Paulo todavía sueña con la clasificación para la próxima Copa Libertadores, a tres puntos del Fluminense, último equipo en zona de acceso al torneo continental, que el jueves chocará con el Mirassol.

El Cruzeiro, tercero con 60 unidades, tiene una difícil visita al irregular Gremio, que aún no tiene la permanencia en primera división asegurada, pero que ha ganado sus tres últimos partidos como local. La ronda trae también los derbis Botafogo-Vasco da Gama y Ceará-Fortaleza.

Partidos de la 32ª fecha

Miércoles

19:00: Bragantino-Corinthians

19:00: Vitória-Inter

19:00: Sport Recife-Juventude

19:30: Botafogo-Vasco da Gama

20:00: Atlético Mineiro-Bahía

20:00: Gremio-Cruzeiro

21:30: São Paulo-Flamengo

Jueves

19:30: Fluminense-Mirassol

20:00: Ceará-Fortaleza

21:30: Palmeiras-Santos

Clasificación

1. Palmeiras 65 puntos

2. Flamengo 64

3. Cruzeiro 60

4. Mirassol 56

5. Bahía 52

6. Botafogo 48

7. Fluminense 47

8. São Paulo 44

9. Vasco da Gama 42

10. Corinthians 42

11. Gremio 39

12. Ceará 38

13. Atlético Mineiro 37

14. Bragantino 36

15. Inter 36

16. Santos 33

17. Vitória 31

18. Fortaleza 28

19. Juventude 26

20. Sport Recife 17

Descienden los cuatro últimos. AFP