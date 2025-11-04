Racing no puede con Central Córdoba del paraguayo Florentín

En uno de los partidos con los que se completó la decimocuarta fecha del torneo Clausura, Racing Club se llevó apenas un punto ante el Ferroviario, Central Córdoba, que con el empate quedó segundo, detrás de los punteros Boca Juniors y Unión de Santa Fe (23), en el Grupo A.

La igualdad no fue un resultado positivo para la Academia, que por el momento está fuera de los ocho clasificados a los playoffs, y aparece en la tabla anual entre los que ingresan a la Copa Sudamericana, pero su única chance de volver a la Libertadores es si se consagra campeón del Clausura.

La principal novedad en Racing fue el anuncio por parte del presidente y exjugador, Diego Milito, de querer renovarle el contrato al entrenador Gustavo Costas, más allá de la frustración en la Libertadores.

“Le ofrecimos a Gustavo continuar un año más con nosotros, porque estamos realmente muy contentos, muy conformes y creemos que este es el camino. Esperemos, una vez finalizado el campeonato, que él decida y podamos rubricar un año más de contrato”, señaló Milito.

El propio Costas había sembrado dudas sobre su situación cuando, después del 0-0 contra Flamengo que marcó la eliminación, expresó que “defraudé a mi gente”, en una rueda de prensa en la que se lo vio dolorido por la decepción.

En el clásico del sur bonaerense, Banfield celebró un triunfo importante a expensas de Lanús, al que superó por 2-1, y de esta manera el Taladro, en medio de una campaña discreta, consiguió salvarse definitivamente del descenso.

Bruno Sepúlveda (34’) y Rodrigo Auzmendi (68’) anotaron los tantos del equipo albiverde, mientras que Eduardo Toto Salvio (93’) señaló el descuento del Granate, que alineó a varios suplentes después de superar a Universidad de Chile y clasificarse a la final de la Copa Sudamericana.

Huracán se recuperó y se llevó los tres puntos de su visita a Defensa y Justicia, al que superó por 3-1, con los tantos de Luciano Giménez (18’) , Leandro Lescano (72’) y Matko Miljevic (81’), mientras que Abiel Osorio (47’) señaló el descuento para el Halcón auriverde.

Más temprano, Platense y Sarmiento igualaron 1-1, en un duelo en el que el Verde de Junín se puso en ventaja con gol de Gabriel Díaz (71’), pero el paraguayo Ronaldo Martínez (91’) estampó el empate con una pirueta dentro del área

En un duelo discreto y de pocas llegadas, Belgrano y Tigre empataron sin goles, un 0-0 que dejó a los dos provisionalmente en zona de clasificación a los playoffs. AFP