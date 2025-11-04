Simeone: "Sabíamos que iba a ser difícil"

"Sabíamos que iba a ser difícil y complejo. Ya lo demostraron en los partidos anteriores que no son un equipo fácil. Hoy fuimos de menos a más hasta que llegó el 1-0 con buena transición ofensiva que resolvió Julián como suele hacer", dijo Simeone.

"En el segundo tiempo controlamos mejor el juego y el contragolpe y es verdad que ellos estaban más cansados. Llegó el 2-0 y sabíamos que íbamos a sufrir de pelota parada. Marcaron el 2-1 y luego el partido podía ir al 2-2 o al 3-1 y tuvimos la suerte de marcar el 3-1", añadió.

Simeone elogió a Giuliano. "Está con mucha más seguridad y confianza. Es joven. Está en proceso de aprendizaje y quiere más. Necesita trabajo y humildad y seguir en la línea en la que está".

Sobre Barrios comentó que "es un chico que cada día crece". "Tiene margen de mejora y aspira a más también. Es muy importante para nosotros. Defiende, ataca, recupera pelota y no tiene que escuchar todo esto para que pueda seguir con esa humildad que tiene".

A Simeone también le gustó el partido de Sorloth. "Me encantó, igual que el otro día. También Gallagher y Giménez. Sorloth, cuando rompe los espacios y tiene esa valentía para atacar es muy potente y fuerte y lo necesitamos en su mejor versión".

Simeone recordó a Daniel Willington, exentrenador argentino fallecido este lunes, de quien dijo le hizo debutar con 17 años.

"Quiero tener un recuerdo por Willington, que falleció en el día de ayer. Fue mi entrenador en Argentina. Me hizo debutar con 17 años y estoy agradecido para toda la vida. Acompaño en el sentimiento a toda su familia", manifestó. EFE.