Jonatan Torres: “Necesitábamos también poder conectar con el hincha con un triunfo”

El delantero argentino analizó la importancia de hacerse fuertes en La Nueva Olla, entendiendo que el margen de error tras el debut era mínimo. “Primero teníamos que pensar en este partido, sabíamos que no habíamos arrancado bien por Copa Libertadores. Estamos en un grupo, la verdad que muy parejo, donde una victoria vale mucho. Y más jugando con otra gente en nuestra casa, así que nada. Hasta hoy era pensar en este partido y a partir de ahora pensaremos en el Clásico”.

Lea más: Cerro Porteño vence a Junior 1-0: Resurgió el Ciclón

Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, el clima en Barrio Obrero se siente distinto. El “Bocón” reconoció que el equipo estaba en deuda y que esta victoria ayuda a reconstruir el vínculo emocional con la grada antes del domingo. “No, no les puedo decir nada. El hincha está siempre, se hace sentir. Y bueno, nosotros la verdad que necesitábamos también poder conectar con el hincha con un triunfo. Y siento que hoy el equipo pudo estar a la altura, pudo representar a Cerro Porteño de buena manera y nos vamos contentos con eso”.

La anotación llegó tras una destacada acción del zaguero Matías Pérez, quien recuperó y proyectó el ataque para que Torres definiera. El atacante valoró la lectura de juego que permitió capitalizar los espacios del conjunto colombiano. “Sí, bueno, recupera Matías Pérez y veo que hay mucho espacio, entonces era atacar una defensa que estaba lejos. Y me la dejó para hacer el gol, así que nada, muy contento”.

Finalmente, el delantero destacó el sacrificio de sus compañeros, haciendo especial énfasis en su dupla ofensiva con Pablo Vegetti, cuya labor de desgaste fue fundamental para abrir la defensa rival. “De todos, de todo el equipo. Pablo es la verdad que muy importante para nosotros. Él hace un trabajo muy grande y bueno, rescato todo el equipo que hoy pudo la verdad que hacer sentir. Sabíamos que necesitábamos ese plus para poder sacar un triunfo, así que nos vamos muy contentos”.

Respecto a su entendimiento con el ex-Vasco da Gama, añadió. “Muy bien, muy bien, sé la clase de jugador que es. Nos da muchísimo a nosotros, así que bien y contento”.