Tras la polémica, Paraguay suma a Mayeregger al equipo de ajedrez en Panamá

La decisión fue oficializada por la Federación Paraguaya de Ajedrez, que anunció que Fiorella Mayeregger competirá junto a Arturo Cáceres en la cita continental que se desarrolla en Ciudad de Panamá.

Lea más: Gabriela Vargas cuestiona la exclusión de la rama femenina del Team Paraguay de ajedrez en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Ambos atletas llegan con credenciales destacadas. Cáceres, Maestro FIDE, se ha consolidado por su solidez táctica y un crecimiento sostenido en el ranking regional, perfilándose como una de las principales cartas del equipo nacional.

Por su parte, Mayeregger, con título de Maestra Candidata, suma experiencia internacional como jugadora olímpica, lo que potencia sus aspiraciones en el certamen.

La inclusión de la ajedrecista se da en medio de un contexto de reclamos por una mayor representación de la disciplina, especialmente en la rama femenina, y aparece como una respuesta concreta a las críticas surgidas en los últimos días.

Además, su participación en Panamá forma parte de su preparación para futuras competencias internacionales, entre ellas las próximas Olimpiadas de Ajedrez previstas para este año en Uzbequistán.