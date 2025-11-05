Abde: "La clave del éxito es hacer lo que diga" Pellegrini

"Me quedé en el Real Betis porque el míster me dijo que lo hiciera", ha asegurado en rueda de prensa Abde, en la lista de transferibles tras sus dos primeras campañas en la entidad y que considera que "ni antes era tan malo, ni ahora tan bueno".

Un caso que Abde considera "igual" al suyo es el de su compañero Rodrigo Riquelme, fichado el pasado verano y para quien ha pedido "tener paciencia" porque "es muy bueno", a pesar de que no está teniendo destacadas actuaciones en este tramo de la temporada.

El futbolista lleva siete goles con el Betis en competición continental y "no sabía el dato" que lo coloca como "uno de los máximo goleador del Real Betis en Europa", un reto que se va "a plantear a partir de ahora".