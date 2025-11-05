Conmebol evalúa trasladar finales de la Libertadores fuera de Sudamérica

La mudanza en la sede del juego por el título de la Copa Libertadores implicaría un nuevo cambio abrupto en la celebración del certamen, que desde 2019 disputa su final a partido único en una sede neutral.

Antes de la implementación de un sistema semejante al de la Liga de Campeones de Europa, el ganador de la Libertadores se definía en enfrentamientos a ida y vuelta en las casas de los finalistas.

“Este es un tema (la disputa de la final fuera de Sudamérica) que normalmente se pone sobre la mesa y se evalúa” , dijo el director comercial de la Conmebol, Juan Emilio Roa, al portal estadounidense The Athletic en un reportaje publicado el martes.

“Puedo decirles que ya hemos decidido una hoja de ruta para los próximos años, pero sin duda lo estamos evaluando”, agregó.

Roa explicó que el eventual cambio formaría parte de una estrategia “para aumentar el interés” fuera de Sudamérica en la Libertadores, una competición que se disputa desde 1960 con gran calado en la afición sudamericana.

“Estamos trabajando en una combinación de medidas para que el interés crezca fuera de Sudamérica”, sostuvo el directivo. Las discusiones sobre el posible cambio tienen lugar en momentos en que la Conmebol discute la venta de los derechos de transmisión de televisión para el periodo 2027-2030, según The Athletic.

Y sigue la estela de otras competiciones europeas de fútbol que han llevado las definiciones de algunos de sus torneos a otros países, como las supercopas de España e Italia.

Recientemente LaLiga española intentó deslocalizar el partido liguero entre Barcelona y Villarreal para Miami, Estados Unidos, pero abortó el plan tras la férrea oposición de clubes, aficionados y jugadores.

La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en Lima. Palmeiras y Flamengo chocarán por el cetro, que por séptima ocasión consecutiva quedará en manos de un club brasileño.

En su más de medio siglo de existencia, la Libertadores apenas disputó un juego por el título fuera de sus fronteras, en 2018, en la final que enfrentó a los dos equipos más populares de Argentina, Boca Juniors y River Plate.

Tras actos de violencia previos al encuentro de vuelta en el estadio Monumental, la casa de los Millonarios, la pugna definitiva se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, donde River se coronó a costas de su archirrival. AFP