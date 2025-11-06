Brasileirão: Flamengo tropieza y le sirve el liderato en solitario al Palmeiras

En un partido disputado en el estadio Vila Belmiro de Santos, debido a que el São Paulo tenía su estadio ocupado por conciertos, el Flamengo debió esforzarse para remontar el tempranero gol inicial de Luciano.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta, de penal, puso el empate poco después con un gol histórico, que lo convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del Flamengo, con 95 tantos, superando el argentino Narciso Doval.

En la segunda mitad, Samuel Lino, con un espectacular remate, le dio la vuelta al marcador para los flamenguistas, aunque Ferreirinha puso el empate cuando el Flamengo jugaba con 10 por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata.

Fue la quinta expulsión de un jugador del Flamengo en un mes y la segunda en una semana de Plata, quien el martes vio la roja en la semifinal de la Copa Libertadores en el campo del Racing de Avellaneda.

“Creo que jugar contra una línea de cinco es siempre difícil, y más con su juego defensivo fuerte, pero logramos buscar el gol, en la segunda parte marcamos, y cuando nos abríamos, tuvimos la expulsión. Pero los grandes partidos son así, decididos en los detalles” , declaró Samuel Lino.

Con el empate, el Flamengo iguala al Palmeiras en la punta con 65 puntos, aunque el Verdão tiene un partido pendiente. El São Paulo, de Hernán Crespo, que tuvo en sus filas al paraguayo Damián Bobadilla, sigue luchando para entrar en la próxima Libertadores y está a dos puntos del Fluminense, último equipo con cupo continental.

Cruzeiro, por detrás

El Cruzeiro sigue soñando con el título con una victoria muy trabajada por 1-0 contra el Gremio, gracias a un cabezazo de Fabricio Bruno antes del descanso.

Su técnico, el portugués Leo Jardim, se deshizo en elogios del central, que volvió a ser convocado por Carlo Ancelotti para jugar con Brasil los amistosos contra Senegal y Túnez este mes.

“Es un jugador que ha hecho un campeonato excepcional y es con mérito que es convocado. Creo que el seleccionador lo sabe, sabe de sus cualidades y sabe que puede ser una pieza valiosa para el grupo”, declaró.

El Cruzeiro quedó a dos puntos del Palmeiras, aunque con dos partidos más, mientras que el Gremio sigue sin poder certificar la salvación y tiene el descenso a apenas seis puntos.

Deja el descenso

El Vitória sigue aferrándose a la salvación y logró una gran victoria por 1-0 en casa contra un Inter de Porto Alegre que pasa a temer el descenso. Si hace dos semanas lograron vencer al Santos en un duelo directo para no descender, este miércoles la víctima fue un Internacional muy apático.

La victoria saca provisionalmente al Vitória del descenso, al que entra un Santos que tiene dos partidos pendientes. “Es un resultado maravilloso. Estamos muy vivos”, declaró el técnico del Leao, Jair Ventura.

En el Inter, el argentino Ramón Díaz quiso lanzar un mensaje de optimismo para su afición. “Dependemos de nosotros. Lucharemos hasta el final y esperamos que el sábado podamos ganar” , dijo sobre un Inter que tiene apenas tres puntos más que el Santos.

Botafogo arrollador

En Río de Janeiro, el Botafogo arrolló al Vasco da Gama con un claro 3-0. “Fue un placer ver al equipo jugar. Sabemos que tenemos que jugar así siempre, tener continuidad”, dijo el técnico italiano Davide Ancelotti. El Fogao es sexto en zona de Libertadores, mientras que el Vasco, con su segunda derrota seguida, sigue a cinco puntos de entrar en la máxima competición internacional. También este miércoles, el Atlético Mineiro respiró al ganar 3-0 al Bahía, en un partido marcado por el gol #500 en la carrera del veterano delantero Hulk.

El Bragantino, con un gol del paraguayo Isidro Pitta, ganó su primer encuentro con Vagner Mancini en el banquillo a costa del Corinthians 2-1, mientras que en el pozo de la clasificación, el Juventude dejó la penúltima plaza al ganar 2-0 al colista Sport Recife.

Este jueves se completa la fecha 32, destacando la visita del Santos, sin Neymar, al líder Palmeiras, y el derbi de Fortaleza entre el Ceará y el Fortaleza. AFP