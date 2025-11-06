Brasileirão: Gol de Isidro Pitta en el triunfo de Bragantino

Con esta victoria, Bragantino suma 39 puntos y se posiciona en el puesto 12 de la clasificación, mientras que el Corinthias queda con 42 y se ubica décimo.

Eduardo Sasha, de penal al minuto 45+3, abrió el marcador para el cuadro de Bragança Paulista, igualó Yuri Alberto (66’) y la victoria llegó para el Bragantino al minuto 90+2, a través del delantero compatriota Isidro Pitta. En el Corinthians estuvo en el banco el paraguayo Ángel Romero, pero ni ingresó.

Flamengo tropieza

El Flamengo empató 2-2 en su visita al São Paulo y dejó el liderato en bandeja al Palmeiras, que en la noche de este jueves recibe al Santos, mientras que Cruzeiro venció 1-0 al Gremio a domicilio y mantiene vivo su sueño del título.

Con el empate, el Flamengo iguala al Palmeiras en la punta con 65 puntos, aunque el Verdão tiene un partido pendiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados: Miércoles: Vitória 1-Internacional 0, Red Bull Bragantino 2-Corinthians 1, Sport Recife 0-Juventude 2, Botafogo 3-Vasco da Gama 0, Atlético Mineiro 3-Bahía 0-Gremio 0-Cruzeiro 1, São Paulo 2-Flamengo 2.