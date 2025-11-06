Fútbol Internacional
06 de noviembre de 2025 - 00:35

Independiente Rivadavia celebra su primer título en Argentina

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2382

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- Independiente Rivadavia se consagró este miércoles campeón de la Copa Argentina de fútbol tras vencer por penaltis a Argentinos Juniors en la final disputada en el estadio Monumental Presidente Perón de la ciudad de Córdoba y conquistó así su primer trofeo desde su ascenso a Primera División en 2024.

Por EFE

Fundado en 1913, el equipo de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, pasó más de un siglo compitiendo en torneos locales, regionales y del ascenso argentino.

En 1999 ascendió a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol del país sudamericano, donde disputó tres temporadas y volvió a descender.

En 2007 consiguió un nuevo ascenso y desde entonces alternó buenas y malas temporadas hasta que en 2023 logró finalmente el ascenso a la Primera División.

Tras una primera temporada correcta en la que finalizó undécimo, la 'Lepra' se mantiene este año lejos de los puestos de descenso y, mientras que no ha destacado en el Torneo Clausura, sí logró hacer historia en la Copa Argentina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para alcanzar la histórica final de este miércoles, los dirigidos por Alfredo Berti eliminaron en semifinales a River Plate en una dramática definición por penales coronada por la figura del equipo, el colombiano Sebastián Villa.

Antes, debieron vencer a Estudiantes de Caseros, Platense (campeón del torneo Apertura 2025 de Primera División), Central Córdoba y Tigre.

. Con 6: Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys

. Con 1: Arsenal, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre y Platense.

. Con 17 títulos: River Plate y Boca Juniors

. Con 1: San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Patronato, Central Córdoba e Independiente Rivadavia.