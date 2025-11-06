Independiente Rivadavia celebra su primer título en Argentina

Fundado en 1913, el equipo de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, pasó más de un siglo compitiendo en torneos locales, regionales y del ascenso argentino.

En 1999 ascendió a la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol del país sudamericano, donde disputó tres temporadas y volvió a descender.

En 2007 consiguió un nuevo ascenso y desde entonces alternó buenas y malas temporadas hasta que en 2023 logró finalmente el ascenso a la Primera División.

Tras una primera temporada correcta en la que finalizó undécimo, la 'Lepra' se mantiene este año lejos de los puestos de descenso y, mientras que no ha destacado en el Torneo Clausura, sí logró hacer historia en la Copa Argentina.

Para alcanzar la histórica final de este miércoles, los dirigidos por Alfredo Berti eliminaron en semifinales a River Plate en una dramática definición por penales coronada por la figura del equipo, el colombiano Sebastián Villa.

Antes, debieron vencer a Estudiantes de Caseros, Platense (campeón del torneo Apertura 2025 de Primera División), Central Córdoba y Tigre.

. Con 6: Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys

. Con 1: Arsenal, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre y Platense.

. Con 17 títulos: River Plate y Boca Juniors

. Con 1: San Lorenzo de Almagro, Vélez Sarsfield, Quilmes, Chacarita Juniors, Banfield, Tigre, Patronato, Central Córdoba e Independiente Rivadavia.