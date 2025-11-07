Cristiano Ronaldo: “es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí”

Durante la conversación, el astro portugués, que actualmente juega en el Al Nassr saudí, defendió con pasión la calidad de la liga árabe. Criticó a quienes subestiman el nivel de la competición donde milita, retando: “Nunca han jugado aquí, nunca han marcado aquí –subrayó–, no saben lo que es correr con 40 grados”.

Ronaldo continuó comparando las ligas, asegurando: “La liga saudí es mucho mejor que la liga portuguesa, por supuesto, que la liga francesa, donde todo es PSG”. Además, el delantero de 40 años cuestionó el hecho de que la competición árabe no sea considerada al elaborar listas de máximos goleadores a nivel mundial.

Respecto a su rendimiento personal, el internacional portugués aseguró estar enfocado en mejorar constantemente su capacidad como rematador, insistiendo en que “siempre se puede mejorar”. Con relación a su forma física, confesó que mantiene la constancia en su entrenamiento y que ahora solo asiste al gimnasio dos o tres veces por semana.

Finalmente, el delantero compartió su confianza en su capacidad goleadora, afirmando: “Año tras año marco más, incluso en un año malo marco 25 goles; si jugara en la ‘Premier’ ahora marcaría lo mismo”. En la misma línea personal, mencionó a atletas como la estrella de la NBA LeBron James, el futbolista Luka Modric y el tenista Novak Djokovic como figuras que admira en el ámbito profesional.

Fuente: EFE