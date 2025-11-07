Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de Portugal para asegurar el boleto mundialista

La baja más sensible en el equipo es la del lateral izquierdo Nuno Mendes, del PSG, quien se ausenta por un esguince en la rodilla. El técnico español lamentó profundamente esta ausencia, señalando a Mendes como “probablemente el mejor del mundo en este momento”. En cuanto a las inclusiones, la lista incorpora como novedad al delantero Carlos Forbs, quien recibe su primera convocatoria. También regresa el centrocampista Joao Neves, quien se ha recuperado completamente de las lesiones que lo habían marginado previamente.

Portugal se enfrentará primero a Irlanda el 13 de noviembre en Dublín, en un partido crucial para sus aspiraciones. Una victoria en Dublín aseguraría automáticamente la clasificación directa de la selección lusa para la Copa del Mundo de 2026. Posteriormente, el equipo recibirá a Armenia en Oporto el 16 de noviembre, buscando cerrar la fase con otro triunfo. El partido contra Armenia se disputará en el Estadio del Dragón, en lo que será su último encuentro clasificatorio de esta ventana.

Convocatoria de Portugal para Clasificatorias del Mundial 2026

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton/ENG) y Rui Silva (Sporting Portugal).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Joao Cancelo (Al Hilal/KSA), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Antonio Silva (Benfica) y Renato Veiga (Villareal/ESP).

Centrocampistas: Joao Palhinha (Tottenham/ENG), Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Joao Neves (PSG/FRA), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG) y Bernardo Silva (Manchester City/ENG).

Delanteros: Pedro Gonçalves (Sporting Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Carlos Forbs (Brujas/BEL), Gonçalo Ramos (PSG/FRA) y la estrella Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA).

Fuente: EFE