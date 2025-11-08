Cristiano Ronaldo aumenta su cosecha

Cristiano Ronaldo sumó su gol 953 en el minuto 63, al transformar un penal. Previamente, el brasileño Angelo puso por delante al Al Nassr que jugó con un jugador más desde el 56, por la expulsión del uruguayo Luciano Rodríguez en el 56.

El tercer tanto visitante lo hizo Joao Félix, en el 86, dos después de que Ahamed Jabar acortara distancias y marcara el único tanto del Neom.

El Al Nassr lleva ocho victorias en otros tantos partidos. Supera en tres puntos al Al taawon, segundo, y en cuatro al Al Hilal.

Al Ittihad, de Karim Benzema, que jugó los noventa minutos, dio un paso atrás al caer en su campo contra el Al Ahli, que ganó gracias a un tanto del argelino Rihad Mahrez (1-0).

Además, el Al Shabab y el Al Ettifaq empataron a un tanto en el otro encuentro disputado este sábado que completó la octava fecha. EFE