El Olympique de Marsella se adueña del liderato en Francia

El equipo dirigido por el estratega italiano Roberto de Zerbi consiguió dejar atrás el reciente tropiezo sufrido a mitad de semana en la Liga de Campeones ante el Atalanta. Este retorno a la competición doméstica reafirma la estabilidad del club en la parte alta, alcanzando su tercera jornada sin conocer la derrota.

La superioridad del cuadro marsellés quedó patente desde la primera mitad, período en el que consiguió sentenciar prácticamente el encuentro ante un adversario que llegaba dañado. El marcador se inauguró con un soberbio gol de tiro libre directo obra del inglés Angel Gomes, y minutos más tarde, el también inglés Mason Greenwood amplió la ventaja desde el punto de penalti.

Greenwood ejecutó la pena máxima después de una infracción dentro del área cometida por Kenny Lala, sellando el 2-0 a la media hora de juego y dejando al Brest sin opciones de reacción. La cómoda victoria se redondeó en el tramo final del compromiso con la anotación del experimentado gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, asistido por Matthew O’Riley.

El Brest, por su parte, tuvo una tarde para el olvido y abandonó el Vélodrome extendiendo su racha negativa a cinco partidos consecutivos sin poder obtener una victoria. El Marsella ahora encabeza la clasificación con 25 puntos, con una ventaja de una unidad sobre el Paris Saint-Germain y tres puntos de diferencia sobre el Lens.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El liderato es un premio al buen momento del equipo, aunque es consciente de que su posición depende del resultado que obtenga el campeón parisino cuando cierre la duodécima jornada en su difícil visita al Olympique de Lyon. El Marsella, sin embargo, cumplió con su tarea de presionar al máximo rival.