El “Cholito” Simeone amaga a la Juventus en un tenso “Derbi de Turín”

El “Derby della Mole” entre la Juventus Turín y el Torino finalizó este sábado con un empate sin goles (0-0) que dejó un sabor agridulce en el Juventus Stadium. La figura destacada fue Giovanni “Cholito” Simeone, delantero del Torino, cuya insistencia puso en serios aprietos a la “Vecchia Signora” durante el encuentro.

El gran obstáculo para el atacante argentino fue el portero Di Gregorio, meta de la “Juve”, quien con varias intervenciones cruciales mantuvo su arco invicto. Este empate extiende la maldición para el Torino, que no logra una victoria en el derbi ante su máximo rival desde hace más de diez años, específicamente desde el 26 de abril de 2015. Para el “Toro”, el 0-0 se sintió como un gran logro al competir de igual a igual.

Simeone, a pesar de su reciente llegada a Turín, exhibió una gran comprensión de la intensidad y el significado de este tipo de derbis especiales. Su pasado en el Nápoles, donde fue campeón bajo la dirección de Luciano Spalletti (curiosamente, ahora entrenador de la ‘Juve’), le otorga una familiaridad con la histórica rivalidad contra el gigante ‘bianconero’ del norte.

El “Cholito” es indudablemente la pieza fundamental y diferencial del esquema del Torino; su experiencia en grandes ligas y competiciones europeas se hace notar en cada ataque. Fue la referencia constante del “Toro”, buscado para la salida de balón y como primera opción en la zona de tres cuartos del campo. A su gran actuación solo le faltó el gol para ser considerada perfecta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Di Gregorio le negó el gol en múltiples ocasiones: detuvo un uno contra uno, frustró dos peligrosos remates de cabeza y desvió un disparo lejano que se envenenaba. El meta juventino también fue el verdugo de su compañero Che Adamas, al desviar heroicamente un potente tiro ajustado al palo. Sin embargo, el trámite del juego se invirtió completamente en la segunda mitad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El segundo tiempo se convirtió en un asedio constante por parte de la Juventus, lo que obligó a que la otra gran figura del partido fuera el portero del Torino. Paleari, el meta granata, realizó una actuación gigantesca al frenar los intentos de jugadores clave de la ‘Juve’ como Vlahovic, Yildiz, Zhegrova y Cambiaso. Su rendimiento fue clave para asegurar un empate que fue celebrado por el Torino.

Este 0-0, el segundo empate consecutivo desde que Spalletti tomó las riendas del banquillo, frena el impulso de la Juventus de sumarse directamente al grupo de líderes. La victoria en el debut de Spalletti ante el Cremonese y este empate dejan al combinado ‘bianconero’ con 19 puntos, a tres unidades del liderato, a la espera de los resultados de Nápoles, Inter, Milan y Roma.

Por su parte, el Torino consiguió su tercer empate consecutivo en la Serie A, lo que le permite consolidarse en la zona media de la tabla con 14 puntos. El equipo sigue soñando con el día en que finalmente logre poner fin a la prolongada sequía de una década sin poder vencer en el histórico “Derby della Mole”.

Ficha técnica:

Juventus Turín (0): Perin; Gatti, Bremer (Rugani, m.46) , Danilo; Cambiaso, Locatelli (Miretti, m.86) , Rabiot, Kostić; Chiesa (Yildiz, m.64) , Kean (Iling-Junior, m.84); Vlahović (Milik, m.64).

Torino (0): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Rodríguez; Bellanova, Ricci (Ilić, m.46) , Vojvoda, Linetty; Vlasić (Karamoh, m.79) , Radonjić (Pellegri, m.79); Zapata (Sanabria, m.88) .

Árbitro: L. Zufferli. Mostró tarjeta amarilla a Ricci (m.64) por parte del Torino.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo primera jornada de la Serie A, disputado en el Allianz Stadium de Turín (norte Italia).

Fuente: EFE