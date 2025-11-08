El Tigres UANL vence al San Luis y asalta el liderato del Apertura mexicano

El argentino Ángel Correa, Marco Farfán y Diego Lainez convirtieron por los regios, que empezaron debajo con un tanto del italiano Joao Pedro.

Aunque eliminado, el San Luis salió con irreverencia y en el minuto 6 sorprendió a Tigres con un gol de pierna derecha de Pedro, a pase de Sebastián Pérez-Bouquet.

Con paciencia, los regios se hicieron de la pelota y en el 30 empataron con un golpe de zurda de Correa, con asistencia de Javier Aquino.

La segunda mitad fue de Tigres, que llegó por las bandas, pisó el área y en el 57 tomó ventaja con un remate de Farfán, después de lo cual hubo un solo equipo en la cancha.

Jahaziel Marchand fue expulsado en el 64 para dejar a San Luis con un hombre menos en la cancha. Las penas del visitante aumentaron en el 73, cuando Laínez anotó de zurda.

Tigres terminó la fase regular con 10 victorias, 6 empates, una derrota y 36 puntos, uno por encima de Cruz Azul y dos sobre Toluca y América, los tres con un partido pendiente.

En otro encuentro, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito pasaron por encima del Monterrey en la primera mitad y se impusieron por 4-2 con goles de Efraín Álvarez, Armando González, Roberto Alvarado y Javier 'Chicharito' Hernández.

Los Rayados, equipo del defensa español Sergio Ramos, reaccionaron en la segunda mitad y descontaron con anotaciones de Roberto de la Rosa y del español Sergio Canales, pero el 'Chicharito' reapareció en el 90+4 y de cabeza puso el 4-2.

Pese a perder, Monterrey siguió en quinto lugar con 31 unidades, 2 por encima del Guadalajara, que cierra el grupo de los seis clasificados directos a cuartos de final.

Los otros dos que accederán a la fase de los ocho saldrán de una repesca entre los ocupantes de los lugares del séptimo al décimo, que ocupan Tijuana, Juárez FC, Pachuca y Querétaro.

Joao Pedro y Armando González llegaron a 12 goles para quedar solos en el liderato de los anotadores, uno por encima del portugués Paulinho, del Toluca.

El viernes, en el inicio de la última fecha, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu derrotó por 2-0 al Atlas y Querétaro, por 1-2 al Juárez, en tanto Necaxa empató 1-1 en casa del Mazatlán.

Hoy Toluca recibirá a América y Cruz Azul a los Pumas UNAM, en duelos que decidirán el orden de los asegurados en cuartos de finales. Además el León jugará en su estadio ante el Puebla.

El domingo, el Pachuca visitará al Santos Laguna en el cierre de la fase regular.