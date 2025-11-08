Jeremy Arévalo, a disposición de Ecuador en amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda

Arévalo, de 20 años, es el goleador actual de la Segunda División española, con 7 tantos en 12 partidos con el Racing de Santander, y formó parte de la Sub-20 de Ecuador en el Sudamericano disputado este año en Venezuela.

El técnico de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, aseguró el lunes pasado "conocer muy bien al goleador" y pidió "paciencia para no ocasionarle presión", "porque jugar con la selección es exponerse" ante los ojos de todos.

Ecuador disputará el primer amistoso el próximo jueves contra Canadá, en Toronto, y el próximo 18 de noviembre lo hará frente a Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Entre los 28 convocados, se confirmó el retorno del defensa Piero Hincapié, del centrocampista Moisés Caicedo y del atacante Gonzalo Plata, recuperados de lesiones que les impidió estar en la fecha FIFA pasada contra Estados Unidos y México.

Beccacece echará de menos por lesión al portero Gonzalo Valle, de Liga Deportiva Universitaria de Quito, tampoco estará el defensa Pervis Estupiñán y en su lugar convocó al defensa Leonardo Realpe del Famalicäo, de Portugal.

Ecuador se alista para el Mundial de 2026 que organizarán en conjunto Canadá, Estados Unidos y México, tras sus actuaciones en los de Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022.

– Los 28 convocados por Beccacee son los siguientes:

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE) y Christian Loor (Botafogo-BRA).

Defensas: Leonardo Realpe (Famalicäo-POR), Cristian Ramírez (Lokomotiv de Moscú-RUS), Willian Pacho (París Saint-Germain-FRA), Joel Ordóñez (Brujas-BEL), Félix Torres (Corinthians-BRA), Piero Hincapié (Arsenal-ING), Jhoanner Chávez (Lens-FRA) y Ángelo Preciado (Sparta de Praga-CHE).

Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea-ING), Jordy Alcívar, Patrick Mercado (Independiente del Valle), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Pedro Vite (Pumas-MEX), Kendry Páez (Estrasburgo-FRA), Alan Minda (Círculo de Brujas-BEL), Denil Castillo (Midtjylland-DIN) y Yaimar Medina (Genk-BEL).

Delanteros: John Yeboah (Venecia-ITA), Jhon Mercado (Sparta de Praga-CHE), Nilson Angulo (Anderlecht-BEL), Leonardo Campana (New England Revolution-EUA), Kevin Rodríguez (Saint Gilloise-BEL), Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), Jeremy Arévalo (Racing de Santander-ESP) y Enner Valencia (Pachuca-MEX).