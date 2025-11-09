Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2025 - 20:30

Bundesliga: Bayern Múnich sigue líder

El colombiano Luis Díaz marcó uno de los dos goles del Bayern Múnich para el empate frente al Unión Berlín 2-2.
El colombiano Luis Díaz marcó uno de los dos goles del Bayern Múnich para el empate frente al Unión Berlín 2-2.

El Bayern de Múnich, para el que volvió a marcar el colombiano Luis Díaz, vio frenada su racha de 16 victorias seguidas entre todas las competiciones al empatar el sábado en la cancha del Unión Berlín (2-2), en la décima fecha de la Bundesliga.

Por ABC Color

El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.

Pese al empate, los hombres de Vincent Kompany siguen líderes de la tabla con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Leipzig, que perdió en la cancha del Hoffenheim (3-1).

* Resultados: Viernes: Werder Bremen 2-Wolfsburgo 1, Sábado: Unión Berlín 2-Bayern Múnich 2, Hoffenheim 3-RB Leipzig 1, Hamburgo 1-Borussia Dortmund 1, Bayer Leverkusen 6-Heidenheim 0, B. Mönchengladbach 3-Colonia 1; Domingo: Friburgo 2-St Pauli 1, Stuttgart 3-Augsburgo 2 y Eintracht Fráncfort 1-Maguncia 0.

* Principales posiciones: Bayer Múnich 28, Leipzig 22, Borussia y Stuttgart 21, Leverkusen 20, Hoffenheim 19, Eintracht Fráncfort 17 y Werder Bremen 15.

