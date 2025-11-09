Bundesliga: Bayern Múnich sigue líder

El Bayern pudo haberse ido de vacío de su visita a la capital, pero rascó un punto en el último suspiro gracias a un gol de Harry Kane.
Pese al empate, los hombres de Vincent Kompany siguen líderes de la tabla con 28 puntos, seis más que su inmediato perseguidor, el Leipzig, que perdió en la cancha del Hoffenheim (3-1).
* Resultados: Viernes: Werder Bremen 2-Wolfsburgo 1, Sábado: Unión Berlín 2-Bayern Múnich 2, Hoffenheim 3-RB Leipzig 1, Hamburgo 1-Borussia Dortmund 1, Bayer Leverkusen 6-Heidenheim 0, B. Mönchengladbach 3-Colonia 1; Domingo: Friburgo 2-St Pauli 1, Stuttgart 3-Augsburgo 2 y Eintracht Fráncfort 1-Maguncia 0.
* Principales posiciones: Bayer Múnich 28, Leipzig 22, Borussia y Stuttgart 21, Leverkusen 20, Hoffenheim 19, Eintracht Fráncfort 17 y Werder Bremen 15.
