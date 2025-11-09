El Estrasburgo de Enciso vence al Lille

Los dos goles del conjunto de Alsacia fueron obra de su capitán Emanuel Emegha, que se había perdido por lesión los últimos cinco partidos de liga de su equipo.

Con estos tres puntos, el Racing Estrasburgo se coloca en cuarta posición, superando a su rival del día (5º).

El equipo del argentino Joaquín Panichelli, máximo goleador de la Ligue 1 (9 conversiones), endereza el rumbo luego de su derrota en Rennes 4-1, seguida de una victoria ante el Hacken sueco 2-1 en la Conference League.

El París Saint-Germain (3º) visita al Lyon este domingo en el partido que cerrará la ronda en Francia. Una victoria de los hombres de Luis Enrique les enviará al parón de selecciones como líderes de la tabla. AFP