Desafortunada declaración de Ramón Díaz: “El fútbol es para hombres, no para niñas”

Su crítica directa al arbitraje incluyó la siguiente frase: “Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente. No puede ser que en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para niñas, es para hombres”.

El fastidio del exentrenador de Olimpia se centró específicamente en la anulación de un gol de Johan Carbonero en la primera mitad, cuando el marcador aún estaba 0-0. El árbitro Lucas Paulo Torezin, tras revisar el VAR, invalidó el tanto por una falta de Gabriel Mercado sobre Willian José al comienzo de la jugada. El Inter atraviesa un momento complicado en el Brasileirão, ubicándose actualmente en el 15º puesto, a solo cuatro puntos de la zona de descenso que hoy ocupa el Santos. Desde la llegada de Ramón Díaz, el equipo de Porto Alegre ha registrado solo dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Cabe destacar que no es la primera vez que Ramón Díaz protagoniza una polémica de este tipo en Brasil. En abril de 2024, mientras dirigía al Vasco da Gama, el DT también generó un fuerte rechazo por una frase inoportuna y machista dirigida a Daiane Muniz, la árbitra que estuvo a cargo del VAR en la derrota del conjunto carioca ante el Bragantino.

En aquella ocasión, su lamentable declaración fue: “Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico...”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La magnitud de la controversia obligó a Ramón Díaz a salir a aclarar sus dichos, argumentando que su crítica no apuntaba al género, sino a la complejidad de que una sola persona tome decisiones cruciales en la velocidad del fútbol. Apenas treinta minutos después de sus declaraciones en el estadio de Bragantino, y consciente de la repercusión inmediata, el técnico pidió disculpas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente del Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”.