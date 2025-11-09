LaLiga de España: Barça conquista Vigo

Lewandowski (10’, 37 y 74’) y Lamine Yamal (45+4’) anotaron para los visitantes, mientras que Sergio Carreira (11’) y Borja Iglesias (43’) empataron hasta en dos ocasiones el encuentro para los gallegos.

Real Madrid se atasca

El Real Madrid vivió este domingo su primer empate de la temporada, en Vallecas ante el Rayo (0-0) en la duodécima fecha de LaLiga, que sigue comandada por el conjunto blanco.

Los hombres de Xabi Alonso, que venían de perder ante el Liverpool (1-0) en el templo de Anfield, no corrieron mucha mejor suerte en el vetusto estadio del barrio madrileño de Vallecas ante un Rayo que se mostró más fresco pese a haber jugado el jueves en Conference League.

A pesar de la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham sobre el césped de inicio, el Real Madrid encadenó un segundo partido consecutivo sin marcar. Sus estrellas estuvieron marcadas muy de cerca por un Rayo intenso.

* Resultados de la fecha 12: Viernes: Elche 1-Real Sociedad 1; Sábado: Girona 1-Alavés 0, Sevilla 1-Osasuna 0, Atlético de Madrid 3-Levante 1, Espanyol 0-Villarreal 2; Domingo: Athletic 1-Real Oviedo 0, Rayo 0-Real Madrid 0, Mallorca 1-Getafe 0, Valencia 1-Betis 1 y Celta de Vigo 2-Barcelona 4.