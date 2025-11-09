Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2025 - 20:34

LaLiga de España: Barça conquista Vigo

El delantero polaco Robert Lewandowski celebra el segundo de los tres goles que anotó para el triunfo de Barcelona sobre Celta.
El delantero polaco Robert Lewandowski celebra el segundo de los tres goles que anotó para el triunfo de Barcelona sobre Celta. LAVANDEIRA

El FC Barcelona venció este domingo 4-2 en su visita al Celta de Vigo con un hat-trick del ariete polaco Robert Lewandowski, que deja a los catalanes a tres puntos del líder Real Madrid al término de la 12ª jornada de LaLiga.

Por ABC Color

Lewandowski (10’, 37 y 74’) y Lamine Yamal (45+4’) anotaron para los visitantes, mientras que Sergio Carreira (11’) y Borja Iglesias (43’) empataron hasta en dos ocasiones el encuentro para los gallegos.

Real Madrid se atasca

El Real Madrid vivió este domingo su primer empate de la temporada, en Vallecas ante el Rayo (0-0) en la duodécima fecha de LaLiga, que sigue comandada por el conjunto blanco.

Los hombres de Xabi Alonso, que venían de perder ante el Liverpool (1-0) en el templo de Anfield, no corrieron mucha mejor suerte en el vetusto estadio del barrio madrileño de Vallecas ante un Rayo que se mostró más fresco pese a haber jugado el jueves en Conference League.

A pesar de la presencia de Kylian Mbappé, Vinicius o Jude Bellingham sobre el césped de inicio, el Real Madrid encadenó un segundo partido consecutivo sin marcar. Sus estrellas estuvieron marcadas muy de cerca por un Rayo intenso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados de la fecha 12: Viernes: Elche 1-Real Sociedad 1; Sábado: Girona 1-Alavés 0, Sevilla 1-Osasuna 0, Atlético de Madrid 3-Levante 1, Espanyol 0-Villarreal 2; Domingo: Athletic 1-Real Oviedo 0, Rayo 0-Real Madrid 0, Mallorca 1-Getafe 0, Valencia 1-Betis 1 y Celta de Vigo 2-Barcelona 4.