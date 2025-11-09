México: El Toluca de Robert Morales termina como líder

Pumas, del entrenador mexicano Efraín Juárez, alcanzó con 21 puntos y se hizo del último cupo para la ronda de play in.

Los dos primeros partidos de esa instancia se jugarán así: Tijuana (7°) contra Juárez (8°), y Pachuca (9°) frente a Pumas (10°).

El Cruz Azul se quedó con 35 puntos y no pudo recuperar el liderato que un par de horas antes le quitó el Toluca, que cuenta con el paraguayo Robert Morales como importante pieza de recambio.

Los clasificados directamente a cuartos de final son Toluca (1°), Tigres (2°) , Cruz Azul (3°) América (4°), Monterrey (5°) y Chivas de Guadalajara (6°).

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Pumas se puso en ventaja 1-0 con un vistoso remate de Jorge Ruvalcaba, tipo patada de grulla de la película Karate Kid- en el área (4).

Gabriel Fernández consiguió la voltereta para Cruz Azul con un doblete en cinco minutos. El uruguayo hizo el 1-1 con un remate de cabeza (14) y el 2-1 con un toque a unos metros del arco (19) . El colombiano Álvaro Angulo igualó 2-2 con un penal (80). Alan Medina le dio el 3-2 a los felinos con un cabezazo sobre la línea de meta.

El portero colombiano Kevin Mier, del Cruz Azul, debió salir del partido cuando estaba por finalizar el primer tiempo debido a una fuerte falta que recibió en la pierna derecha por el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, quien entró con los tacos por delante.

Toluca cerró con triunfo

Antes, en el estadio Nemesio Diez, el Toluca del director técnico argentino Antonio Mohamed, se impuso 2-0 al América del entrenador brasileño André Jardine.

Los Diablos Rojos cerraron con 37 puntos, mientras las Águilas del América se quedaron con 34 unidades.

“Siempre ganarle al América enaltece. Es el equipo más grande. Sabemos la calidad de rival que es. Ellos y nosotros vamos a aprender, y creemos que nos podemos volver a cruzar”, dijo Mohamed de cara a la postemporada.

El portugués Paulo Dias “Paulinho” , tras recibir un pase filtrado del argentino Nicolás Castro, definió el 1-0 para el Toluca con un tiro de zurda cruzado en el área (40). El brasileño Helio Nunes “Helinho” marcó el 2-0 con un penal (56).

Pizarro, contento con Tigres

En el estadio Universitario, en Nuevo León, Tigres vino de atrás para vencer 3-1 al Atlético San Luis, y por un lapso estuvo como líder.

Con este resultado, Tigres, del entrenador argentino Guido Pizarro, cerró la fase regular con 36 unidades.

El Atlético, dirigido por el español Guillermo Abascal, quedó eliminado con 16. “Hemos cerrado un torneo regular muy bueno a nivel puntos y a nivel formas también, que era lo que nos iba a dar ese juego que nos permitiera aspirar a pelear por los puestos de arriba” , apuntó Pizarro.

El brasileño João Pedro adelantó 1-0 al San Luis con un remate a bocajarro (6). Tigres igualó 1-1 con un toque del argentino Ángel Correa al filo del área chica (30) . Marco Farfán consiguió la voltereta de 2-1 para los felinos con un remate casi sobre la línea de meta (56). Diego Lainez rubricó el 3-1 con un tiro de zurda en el área (73).

Hazaña de las Chivas

En el estadio Akron, en Zapopan, Guadalajara se impuso 4-2 al Monterrey, del defensa español Sergio Ramos. Tras un complicado inicio de torneo, Chivas del Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, cerró la fase regular con 29 puntos.

Los Rayados del Monterrey, al mando del español Domenec Torrent, completaron la etapa con 31 puntos.

“Después de semejante victoria, y después del tramo final donde nos propusimos jugar ocho finales, ganar siete no era nada fácil. Sí creíamos que lo podíamos hacer con el compromiso de los jugadores para conseguir nuestro objetivo de terminar entre los seis primeros”, comentó Gabriel Milito.

Efraín Álvarez firmó el 1-0 para las Chivas (10) al aprovechar una pelota que la defensa del Monterrey arriesgó y perdió dentro del área.

Armando González aumentó la ventaja a 2-0 con un remate de cabeza dentro del área chica (22) . El 3-0 fue obra de Roberto Alvarado con un disparo sobre la marcha dentro del área (30).

Los Rayados se acercaron 3-1 con un toque de Roberto de la Rosa en el área chica (72). El español Sergio Canales consiguió el 3-2 con un zurdazo cruzado desde fuera del área que mandó a la base del poste derecho y luego a la red (80). Javier “Chicharito” Hernández sentenció el 4-2 con un testarazo (94). El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid celebró conmovido ya que no marcaba en la liga azteca desde el pasado 26 de febrero. AFP