Sin Valverde y con la novedad de Homenchenko Uruguay cierra el año ante México y EE.UU.

El actual integrante del Querétaro de la liga mexicana y quien también formó parte del equipo que se coronó en el Mundial de la categoría Sub'20 en 2023 vestirá por primera ocasión la camiseta Celeste en una convocatoria en la que también están ausentes los conocidos Darwin Núñez, Sergio Rochet y Nicolás de la Cruz.

Los que sí dirán presente en este llamado del técnico argentino serán los referentes como los defensores José María Giménez, Nahitan Nández, Giorgian de Arrascaeta y Rodrigo Bentancur quienes estarán acompañados por los ya habituales Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Joaquín Piqueréz y Matías Viña.

También forman parte de la convocatoria charrúa los guardametas Santiago Mele y Cristofer Fiermarín así como los jugadores José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Federico Viñas, Emiliano Martínez y Facundo Torres, entre otros.

Uruguay se medirá a México en el Estadio Corona de Torreón mientras que el juego ante Estados Unidos será el martes en el Estadio Raymond James de la ciudad de Tampa, Florida.

Arqueros: Santiago Mele (Monterrey-MEX) y Cristopher Fiermarin (Deportes Tolima-COL).

Defensas: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah-KSA), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama-BRA), Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Sebastián Cáceres (América-MEX), Ronald Araujo (Barcelona-ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers-ENG), Santiago Homenchenko (Querétaro-MEX), Mathías Olivera (Napoli-ITA), Matías Viña (Flamengo-BRA) y Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA).

Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (San Luis-MEX), Manuel Ugarte (Manchester United-ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur-ENG), Rodrigo Zalazar (Braga-POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Brian Rodríguez (América-MEX), Facundo Torres (Palmeiras-BRA), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araujo (Sporting Club-POR) e Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino-BRA).

Delanteros: Luciano Rodríguez (Neom-KSA), Rodrigo Aguirre (América-MEX) y Federico Viñas (Real Oviedo-ESP).