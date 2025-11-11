Amistoso internacional: Perú se prueba con Rusia

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) reconoció el 9 de noviembre que la aerolínea Air France canceló en el último momento el viaje a San Petersburgo, donde se disputará el encuentro en el Gazprom Arena a las 20:00 horas locales (12:00 en Lima).

Por ello, las 35 personas, de ellos 21 futbolistas, que integraban la delegación tuvieron que esperar 17 horas en el aeropuerto de Lima, a lo que hay que sumar las 30 horas de vuelo, según informó ‘El Comercio’.

Los peruanos tuvieron que viajar de Lima a París, de ahí a Estambul –se habló en un primer momento de Belgrado– y después a San Petersburgo, con escala en la ciudad rusa de Ástraján, a orillas del mar Caspio, para evitar territorio ucraniano y la amenaza de los drones.

En total, la plantilla blanquirroja, que llegó a la segunda ciudad rusa pasada la medianoche, recorrió más de 17.000 kilómetros, una odisea que les obligará a entrenar solo una vez –esta tarde– y no tres, como estaba previsto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, el encuentro no se habría disputado si la FPF no hubiera fletado –se sobreentiende que con ayuda rusa– un avión chárter para alcanzar su destino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rusia ha hecho todo lo posible para no echar al traste con el evento deportivo que se enmarca en una serie de encuentros con selecciones latinoamericanas.

De hecho, a mediados de octubre, ante Bolivia, los rusos lograron la primera victoria en toda su historia sobre un equipo latinoamericano tras doce partidos (3-0).

Antes, los eslavos, excluidos de torneos internacionales por la campaña militar rusa contra el país vecino, apabullaron a Granada y Cuba, y se batirán el cobre el sábado ante Chile.

Perú llega al partido tras ser incapaz de clasificarse para el Mundial y al comienzo de un proceso de renovación. El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, había asegurado que en estos partidos piensa continuar lo “sembrado” en el anterior amistoso frente a Chile, que la Bicolor perdió por 2-1 con un equipo totalmente renovado, que incluyó a varios juveniles.

Otras selecciones sudamericanas que disputarán amistosos esta semana son Ecuador ante Canadá (mañana) y el viernes Argentina con Angola, Bolivia con Corea del Sur y Venezuela con Australia.